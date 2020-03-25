Українцям різко перерахували тарифи на газ: скільки доведеться платити за опалення і що далі

Пандемія коронавірусу і падіння цін на світових ринках обрушила вартість нафтопродуктів в Україні. "Нафтогаз" уже заявив: на березень ціна впаде на 14%, проте, якщо динаміка продовжиться, з часом ціни впадуть більш значно.

Про те, як це відобразиться на платіжках українців і до чого призведе – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"За та проти"

В Україні вартість газу на відкритому ринку з урахуванням ПДВ з лютого по березень упала на 28%. Так, якщо ще в минулому місяці блакитне паливо продавалося за 5,7 тис. грн за тисячу кубометрів, то в березні ціна склала вже 4,1 тис. грн.

Про це йдеться в даних Української енергетичної біржі. Варто зазначити, що мова йде про ринкову ціну, тоді як прості українці платять за встановленими тарифами (згідно з постановою Кабміну). Однак після падіння цін на ринку також знижується і вартість блакитного палива для населення.

УЕБ

Згідно із заявою "Нафтогазу", ціна на газ для населення в березні знизилася на 14% і для кінцевого споживача складе близько 4,3 грн за куб. При цьому ще в лютому тариф залежно від регіону коливався близько 5 грн.

Скільки заплатить сім'я з трьох осіб з урахуванням граничного обсягу споживання:

тільки плита (29,4 куб.):

було: 147 грн;

стало: 126,42 грн;

плита й обігрів води (54,9 куб.):

було: 274,5 грн;

стало: 255,42 грн;

індивідуальне опалення (400 куб.м):

було: 2000 грн;

стало: 1720 грн;

За інформацією компанії, зниження цін відбувається завдяки падінню цін на газ у Європі, що пов'язано з теплою зимою і великими запасами газу в сховищах. "У газовому питанні Україна більше не залежить від Росії. "Газпром" у свій час відмовився продавати нам газ на конкурентних умовах? Ну ок, є інші. Зима була теплою, і ціна впала на ринку ЄС? Вона автоматично падає і тут. Жодних урядових поїздок на уклін за знижками не потрібно", – пояснили в компанії.

Слідом можуть змінитися тарифи на гарячу воду й опалення. Складова газу в тарифах на тепло і гарячу воду – 70-80%.

колаж

Платіжки за газ для більшості українців займають несуттєву частину в загальних витратах на комуналку. Так, близько 70% – вартість опалення, решта – гаряча вода, електроенергія, холодна вода і газ.

Що буде далі

Керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин упевнений: "вартість нафти найближчим часом підвищиться, коректуючи після поточного зниження. Ймовірно, до початку літа на ринку буде спостерігатися діапазон 35-45 доларів".

Схожий прогноз OBOZREVATEL озвучив і його колега з "Альпарі" Максим Пархоменко. За його оцінками, вже до кінця весни досягне близько $40. До речі, сама Росія завдяки накопиченим запасам цілком може пережити кілька років кризи. А ось іншим країнам доведеться туго.

Якщо ціни на нафту будуть знижуватися, з часом це відобразиться і на тарифах на газ. Але щоб уже зараз платити менше за тепло, радить експерт у сфері енергоефективності Антон Ковалишин, у будинках із горизонтальною розводкою системи опалення, в ідеалі 100% квартир слід обладнати індивідуальними (поквартирними) лічильниками тепла і регуляторами на радіаторні батареї. Індивідуальний тепловий пункт на рівні з погодозалежною автоматикою дозволить заощадити від 10 до 40%.

"А балансування стояків забезпечить рівномірний розподіл тепла по всьому будинку, щоб у всіх квартирах було однаково комфортно – не жарко і не холодно. Термоізоляція інженерних комунікацій дозволить також зберегти тепло по шляху теплоносія з підвалу в квартири. Якщо в будинку дахова газова котельня – можливо, її час модернізувати, встановити більш сучасну", – додає Ковалишин.

Також важливо утеплити стіни по всьому периметру будівлі від цоколя до коника даху. Це вимога державних будівельних стандартів з теплоізоляції будівель. Але почати варто з енергоаудиту. Під час нього фахівець визначить, як і за рахунок чого будинок може споживати менше енергії. "Вартість енергоаудитів на ринку коливається від 10 до 20 тис. грн. (50-100 грн. З квартири) залежно від масштабів будівлі, кількості квартир, опалювальної площі", – зазначає Ковалишин.

Найпростіше, на чому можуть заощадити жителі багатоповерхівок, це витрати на електроенергію, особливо, якщо доведеться догрівати електрообігрівачами. Якщо встановити двозонний лічильник електроенергії, можна в 2 рази менше платити за електрику з 23:00 до 07:00. Заміна ламп розжарювання на LED дасть економію до 8 разів на електроосвітлення. Використання розеток із таймерами допоможе налаштувати автоматичне включення і виключення електроприладів у зручний час.

Відзначимо, за підрахунками OBOZREVATEL, спеціальна насадка на кран дозволить заощадити в середньому близько 500 грн за рік. Такий пристрій пропускає близько двох літрів води за одну хвилину. Звичайний кран – близько 10 літрів. Припустимо, що щодня родина відкриває кран для того, щоб умитися і помити посуд на 15 хвилин. Зі стандартним краном за цей час можна втратити 150 літрів води, а з аератором – 30 літрів.

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