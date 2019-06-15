Українцям повинні перерахувати комуналку: нові правила і умови

В Україні мешканці багатоповерхівок можуть не платити за "зайву" комуналку. У разі переплати вони мають права вимагати перерахунок.

Про це з посиланням на постанову Кабміну №482 повідомляє видання "Ліга: Закон". Так, за новими правилами, платити потрібно виключно за фактично використану послугу. У всіх інших випадках українці можуть відправити претензію постачальнику і він зобов'язаний провести перерахунок.

Перерахунок здійснюється в разі:

послуга не відповідають нормам якості;

порушили терміни і відключили на тривалий період;

відсутність послуги або її окремих складових.

Для перерахунку споживач повинен подати до керуючого акт-претензію певної форми. Сума перерахунку зараховується в оплату майбутніх платежів, крім випадку припинення дії договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком. Перерахунок за актом-претензії, що надійшов від споживача, здійснюється керуючим для всіх споживачів будинку, яким послуга була надана невідповідної якості.

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