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Українцям повинні перерахувати комуналку: нові правила і умови

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В Україні мешканці багатоповерхівок можуть не платити за "зайву" комуналку. У разі переплати вони мають права вимагати перерахунок.

Про це з посиланням на постанову Кабміну №482 повідомляє видання "Ліга: Закон". Так, за новими правилами, платити потрібно виключно за фактично використану послугу. У всіх інших випадках українці можуть відправити претензію постачальнику і він зобов'язаний провести перерахунок.

Перерахунок здійснюється в разі:

  • послуга не відповідають нормам якості;

  • порушили терміни і відключили на тривалий період;

  • відсутність послуги або її окремих складових.

Українцям повинні перерахувати комуналку: нові правила і умови

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Для перерахунку споживач повинен подати до керуючого акт-претензію певної форми. Сума перерахунку зараховується в оплату майбутніх платежів, крім випадку припинення дії договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком. Перерахунок за актом-претензії, що надійшов від споживача, здійснюється керуючим для всіх споживачів будинку, яким послуга була надана невідповідної якості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні буде повністю завершена монетизація пільг і субсидій. Планується, що процес буде проходити в три етапи.

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Тег
комунальні послуги
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