Українцям повернуть податки, роздадуть допомогу і введуть гнучкий графік: Рада екстрено ухвалить новий закон

В Україні через карантин хочуть розширити кількість "єдинників", ввести новий режим роботи на підприємствах і звільнити від ПДВ імпорт медичних апаратів, ліків.

Відповідні нововведення передбачені законопроєктом №3275, який зареєстрували кілька десятків народних депутатів з різних фракцій. Документ розглянуть на позачерговому засіданні Ради 30 березня.

Детальніше про те, що і як може змінити новий законопроєкт – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Нові правила для ФОП

Одне з важливих нововведень – Верховна Рада пропонує розширити норму з доходу для "єдинників". Наприклад, якщо раніше залишатися на першій групі податку та сплачувати 210,2 грн могли тільки ті підприємці, які отримують до 300 тис. грн річного доходу, то за новими правилами – 1 млн грн.

Як зміниться "норма" для "єдинників":

Перша група єдиного податку:

дохід збільшать від 300 тис. до 1 млн грн.

Друга група:

від 1,5 до 5 млн грн.

Кому повернуть податки

Кожен українець, що працює, має право повернути частину прибуткового податку, якщо він витрачав гроші на лікування, освіту чи іпотеку. В цьому році даний перелік хочуть збільшити і повертати частину податку тим, хто допомагав медичним установам під час боротьби з поширенням коронавірусу.

Компенсувати можуть такі витрати:

вартість ліків;

дезінфекційних засобів і антисептиків;

медичного обладнання, засобів індивідуального захисту;

лабораторного обладнання, витратних матеріалів, реагентів для лабораторних досліджень;

засобів особистої гігієни;

продуктів харчування та/або товарів за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України; які передали медичним установам.

Розмір компенсації обчислюється за формулою: Сума витрачених коштів × 18%. Компенсацію можна отримати на витрати загальною сумою не більше річного доходу. Також важливо зазначити, що компенсацію можуть отримати громадяни України, які витратили гроші в українських компаніях. Тобто якщо поїхати на лікування, наприклад, в Ізраїль, на компенсацію розраховувати не варто.

Крім того, від ПДВ звільнять операції з ввезення на митну територію товарів (зокрема лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), які використовують для боротьби з поширенням коронавірусу та лікування хворих.

Роботодавцям дозволили переходити на гнучкий графік

Важливо: переходити на гнучкий графік можна за згодою між працівником і власником підприємства.

Яким буде гнучкий графік:

частину часу працівник має бути присутнім на службовому місці, робочий час можуть розбити на частини (кілька годин вранці, кілька годин ввечері);

змінний графік – працівник сам визначає, коли працює, але при цьому витримує норму по годинах.

Застосування гнучкого режиму робочого часу не повинна змінювати нормуванні, оплату праці та трудові права. При дистанційній (віддаленій) роботі працівники розподіляють робочий час на власний розсуд, на них не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не передбачене у трудовому договорі.

Безробітним допоможуть

Якщо працівник вимушено не працює в період карантину, йому повинні виплачувати 2/3 окладу. З іншого боку, ті, хто частково втратив зарплати через карантин, можуть претендувати на компенсацію з часткового безробіття. Важливо зазначити, що заяву до Фонду соціального страхування подає роботодавець, він же і виплачує працівникові допомогу.

Щоб отримати на свого працівника компенсацію, треба подати:

заяву в довільній формі;

копію наказу з зазначенням дати початку зупинки (скорочення) виробництва та переліком заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19);

відомості про працівників (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта;

довідку про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати.

Зазначимо, законопроєкт зареєструвала група народних депутатів, серед яких члени фракцій "Слуга народу", "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Голос".

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