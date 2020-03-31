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1 квітня • оновлено в 00:37
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Українцям повернуть частину сплачених податків: кому і скільки

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Кожен працюючий українець має право повернути частину прибуткового податку, якщо він витрачав гроші на лікування, освіту або іпотеку. У 2020 році цей перелік збільшили і повертати частину податку будуть тим, хто допомагав медичним установам під час боротьби з поширенням коронавируса.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Розмір компенсації обчислюється за формулою: Сума витрачених коштів × 18%. Компенсацію можна отримати на витрати загальною сумою не більше річного доходу. Також важливо відзначити, що компенсацію можуть отримати громадяни України, які витратили гроші в українських компаніях. Тобто якщо відправитися на лікування, наприклад, в Ізраїль, на компенсацію розраховувати не варто.

Компенсувати можуть такі витрати:

  • вартість ліків;

  • дезінфікуючих засобів і антисептиків;

  • медичного обладнання, засобів індивідуального захисту;

  • лабораторного обладнання, витратних матеріалів, реагентів для лабораторних досліджень;

  • засобів особистої гігієни;

  • продуктів харчування та/або товарів за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України; які передали медичним установам.

Українцям повернуть частину сплачених податків: кому і скільки

Крім того, від ПДВ звільнять операції з ввезення на митну територію товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів і/або медичного обладнання), які використовують для боротьби з поширенням коронавируса і лікування хворих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, внаслідок пандемії коронавірусу в Україні курс долара може злетіти до 30-35 грн/$, а ВВП – впасти на 4-9%.

Раніше стало відомо, що МВФ готовий мобілізувати $1 трлн на кредити для надання допомоги країнам у боротьбі з коронавірусом. Запити, зокрема, отримано від 20 країн.

Україна хоче отримати від МВФ близько $10 млрд, що буде включати $5,5 млрд в рамках трирічної програми і $4,5 млрд допомоги для подолання коронавирів.

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Тема
Податки в Україні
Місце
Україна
Теги
законопроект податки
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