Українцям підвищать мінімальну зарплату: перший етап – у вересні

У суботу, 27 червня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доповів про попередній графік підвищення мінімальної зарплати в Україні. Перший етап заплановано на вересень 2020 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті президента України Володимира Зеленського, який і поставив відповідне завдання Кабінету Міністрів.

"Українці заслуговують на гідну зарплату. Знаю, це нелегко – взяти й підвищити. Однак ми й не шукали легких рішень, коли прийшли до влади", – зазначив глава держави.

Повідомляється, що Шмигаль разом із міністром фінансів Сергієм Марченком зробили відповідні розрахунки та склали попередній графік.

"Так, із 1 вересня цього року її (мінімальну заробітну плату - Ред.) буде збільшено до 5 тис. грн, із 1 січня наступного року – до 6 тис. грн, а з 1 липня 2021-го – до 6,5 тис. грн", – повідомила пресслужба президента.

Зеленський вважає представлений план цілком реалістичним.

"Радий, що це можливо реалізувати за рік. Добробут українців – головний показник нашої ефективності", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відповідно до консенсус-прогнозу на 2020 рік, через карантин реальна заробітна плата в Україні впаде на 13,9%.