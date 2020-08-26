Українцям перерахують зарплати: хто отримає більше всіх

В Україні за оцінками експертів зарплати в 2021-му збільшаться приблизно на 12%. При цьому зростання буде нерівномірним.

Як говориться в матеріалі OBOZREVATEL, рости попит і зарплати найактивніше будуть у:

антикризових маркетологів;

піарників;

програмістів;

СММщіков;

кур'єрів.

Директор з персоналу Jooble Оксана Огнєвая більш стримана у своїх оцінках. Вона вважає, що ринок розділиться на дві групи співробітників. "У загальній динаміці я б не ризикнула прогнозувати зростання зарплат. Швидше, ринок розділить працівників на дві контрастні категорії: високооплачуваних фахівців і тих, хто готовий працювати" за їжу ". В яку категорію потрапить кожен з нас – вирішувати виключно нам і це залежить від особистої витривалості і бажання розвиватися", – пояснює Огнєвая .

HR-експерт Олександр Білоус в коментарі OBOZREVATEL пояснив: зростання зарплат передбачено і в консенсус-прогнозі Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, однак також потрібно врахувати і розмір інфляції."Тут потрібно звернути увагу на два моменти. Перший – зростання середньої зарплати не говорить про те, що пропорційне зростання буде і в вашому сегменті. Потрібно враховувати, що розмір і динаміка зарплат залежать і від міста, і від сфери роботи. Другий момент – яка буде інфляція. Якщо зарплати виростуть на 8%, а ціни – на 12%, ми тільки обеднеем ", – пояснює Білоус.

Аналітик Єгор Комов додає: найбільше проблем буде в транспортній, туристичній сферах. При цьому в усьому світі спостерігається зниження ділової активності, що негативно вплине практично на весь бізнес.

Раніше, як писав OBOZREVATEL, експерти Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) заявили, що робочий тиждень необхідно скоротити до 4 днів. Низка країн вже впровадила нововведення: практика показує, що продуктивність не губиться, а настрій співробітників поліпшується.

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