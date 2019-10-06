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6 жовтня • оновлено в 17:51
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Українцям перерахують тарифи на газ: як злетять суми в платіжках

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В Україні з жовтня почне рости тариф на газ, а вже до кінця опалювального сезону ціна для кінцевого споживача може збільшиться з 6 до 8,5 грн за кубометр.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич відзначає, що з наближенням холодної пори року завжди зростає споживання будь-яких енергоресурсів, і якщо новий Кабмін не вдаватиметься до жодних рішень, то за чинною постановою уряду щомісяця перерахунок ціни на газ буде йти в бік збільшення.

"На період опалювального сезону підвищення може скласти 20-25% – до 8,5 грн за куб. Якщо буде переривання транзиту російського газу, криза поставок, то ціни можуть підскочити ще більше", – прогнозує експерт. Відзначимо, що українці в різних регіонах платять за різними тарифами на газ (вартість транспортування відрізняється). В середньому ж ціна складає близько 6 грн за куб.

Тарифи на газ

Тарифи на газ

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"Ціна газу для населення за минулі п'ять місяців знизилася на 25%. Зараз вона нижча, ніж рік тому. Є ризик, що взимку газ подорожчає, тому що на нього збільшується попит. На це вказують і поточні біржові прогнози", – упевнений глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Вартість блакитного палива, згідно з постановою Кабміну №485, рахується як мінімальна з наступного списку:

  • ціна для комерційних споживачів за минулий місяць;

  • середньозважена ціна на українській енергетичній біржі;

  • ціна за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018-го;

  • середня митна вартість імпортного газу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

У результаті НАК і уряд досягли угоди про зниження ціни на газ у травні,але вона передбачає, що вартість збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вищими за встановлений Кабміном рівень.

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
газ тарифи комунальні послуги
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Александров Александр
Александров Александр
А чё так: президента поменяли, а Витренко забыли? Или они друг от друга не зависят?
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
итоги.страной правит Банда! В Украинских многоэтажках есть квартиры где комуналку не платят по 20 лет! логи за холодныю воду составляют более 40 000 а полностью за комуналку это полмилиона гривен! они смеются в лицо и говорят что платить не собираются! такие квартиры Есть в Чернигове Киеве Запорожье-я узнавал! журналисты почему вы молчите??
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васильевич василий
васильевич василий
Братья украинцы . Кушайте побольше гороха и мамалыги . Газу будет - девать некуда
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