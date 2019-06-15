Українцям перерахують субсидії: коли і як

В Україні з 1 липня прожитковий мінімум підвищать з 1856 до 1963 грн. Він враховується при розрахунку розміру субсидій.

Якщо дохід родини не зміниться, то при зростанні ПМ буде збільшуватися і розмір допомоги від держави на оплату комуналки. Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Середньомісячний дохід одного члена сім'ї ділять на два прожиткових мінімуми, множать на 15% і на загальний дохід сім'ї. Отримана сума – обов'язковий платіж за комуналку, а решта повинна покрити субсидія.

Субсидія в Україні

Причому враховується той розмір ПМ, який був станом на кінець періоду, за який враховуються доходи. Наприклад, при прожитковому мінімумі в 1856 грн (діє на даний момент) і загальному доході на трьох осіб в 10 тис. Грн за комуналку можна самостійно платити 1346 грн, а решта покриє субсидія. Ця ж сім'я з таким же доходом, але з прожитковим мінімумом в 1963 грн (діє з 1 липня) повинна заплатити вже 1273 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні буде повністю завершена монетизація пільг і субсидій. Планується, що процес буде проходити в три етапи.

Кошти будуть нараховувати на спеціальний рахунок в державному банку, і саме з нього першочергово будуть оплачуватися комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

Кабінет міністрів з 1 січня вже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій, а готівковий планується запустити вже з 1 березня.

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