ГоловнаНовини
МоваЯзык
СвітСпорт

/Особисті фінанси

Українцям перерахують субсидії: коли і як

767Читати матеріал російською

В Україні з 1 липня прожитковий мінімум підвищать з 1856 до 1963 грн. Він враховується при розрахунку розміру субсидій.

Якщо дохід родини не зміниться, то при зростанні ПМ буде збільшуватися і розмір допомоги від держави на оплату комуналки. Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Середньомісячний дохід одного члена сім'ї ділять на два прожиткових мінімуми, множать на 15% і на загальний дохід сім'ї. Отримана сума – обов'язковий платіж за комуналку, а решта повинна покрити субсидія.

Субсидія в Україні

Субсидія в Україні

Новини
В Україні спростили перевірку пільг, субсидій та пенсій: що зміниться

Причому враховується той розмір ПМ, який був станом на кінець періоду, за який враховуються доходи. Наприклад, при прожитковому мінімумі в 1856 грн (діє на даний момент) і загальному доході на трьох осіб в 10 тис. Грн за комуналку можна самостійно платити 1346 грн, а решта покриє субсидія. Ця ж сім'я з таким же доходом, але з прожитковим мінімумом в 1963 грн (діє з 1 липня) повинна заплатити вже 1273 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні буде повністю завершена монетизація пільг і субсидій. Планується, що процес буде проходити в три етапи.

Кошти будуть нараховувати на спеціальний рахунок в державному банку, і саме з нього першочергово будуть оплачуватися комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

Кабінет міністрів з 1 січня вже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій, а готівковий планується запустити вже з 1 березня.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Тарифи ЖКГ і субсидії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
субсидіїкомунальні послуги
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel