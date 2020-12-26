Українцям перерахують податки: скільки платитимемо в 2021-му

В Україні податкове навантаження в 2021-му не зміниться. Але через підвищення мінімалки і прожиткового мінімуму розмір деяких внесків збільшиться. Про те, як і кому перерахують податки, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Деякі податки в Україні прив'язані до прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати. І через їх перерахунку збільшиться і частина платежів. Отже, з 1 січня 2021-го:

з 62,5 до 70,8 грн збільшиться максимальний податок за кожен "зайвий" квадрат нерухомості. Зайвої вважається площа будинку від 120 квадратів і квартири – від 60 квадратних метрів.

з 1100 до 1320 грн збільшиться мінімальний розмір єдиного соціального внеску. Це пов'язано з підвищенням мінімальної зарплати.

також перерахують "єдиний податок" для фізосіб-підприємців. Так, для першої групи зростання складе з 210,2 до 227 грн (10% прожиткового мінімуму для працездатних); для другої групи: з 944,6 до 1 200 грн (20% мінімальної зарплати).

В Україні замість того, щоб рахувати податок виходячи з площі житла, пропонують враховувати тільки її вартість. Наприклад, за діючими правилами в Києві за квартиру в 70 квадратів вартістю 1,2 млн грн потрібно заплатити податок на нерухомість в розмірі 708,4 грн. А за новими правилами – 2400. За таку ж квартиру, але вартістю в 2 млн грн (наприклад, житло знаходиться в центрі) за діючими правилами потрібно заплатити ті ж 708,4 грн, а за новими правилами – 4000.

"Наприклад, якщо у вас триповерховий будинок в передмісті Києва, а мені від бабусі залишився будинок такого ж метражу в поганому місці. Ми будемо платити однаковий податок. А це неправильно. У нас є база оцінки нерухомості, дали час підготувати базу. Будуть стягувати податок виходячи з вартості житла ", – розповів глава профільного комітету Ради Данило Гетманцев.

Ставка податку: до 0,02% від оціночної вартості;

можуть не платити: пенсіонери, ветерани, малолітні або недієздатні, якщо ціна квартири до 300 мінімалок (в містах-мільйонниках) і до 100 мінімалок в містах з населенням д 1 млн осіб. Для будинків – 600 мінімалок в великих містах і 250 мінімалок – в містах з населенням до млн чоловік.

Щоправда, тут варто враховувати, що для оцінки нерухомості всіх українців знадобиться досить тривалий період. На це Данило Гетманцев пропонує дати Кабміну рівно рік.

Аналітик Сергій Родлер в коментарі OBOZREVATEL пояснив: прив'язка до вартості житла приведе до того, що податок буде щорічно рости. Так, одне з найстаріших агентств нерухомості в світі – Knight Frank Group опублікувало список міст з найвищим темпом зростання цін на житло в 2020 році і Київ зайняв в ньому 11 місце з цифрою в 11,2%. В інших регіонах країни ситуація схожа. Причому, зростає не тільки "вторинка", але і "первинка" через велику кількість імпортних будматеріалів, активно дорожчають через зростання курсу.