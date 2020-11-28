Українцям перерахували зарплати: названо три найбільш високооплачувані сфери

В Україні середня зарплата за підсумками жовтня досягла рекордного за 2020-й значення в 12 174 грн. Найбільше заробляють жителі Києва – 17 494 грн.

Про це йдеться в даних Держстату, які опубліковано на сайті відомства. Порівняно з вереснем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 1,5%, а за останні 12 місяців (порівнянні з жовтнем 2019-го) – на 13,5%.

Топ-3 найбільш високооплачуваних сфер:

інформація і телекомунікації – 20 060 грн;

фінансова і страхова діяльність – 20 511 грн;

професійна, наукова та технічна діяльність – 16 793 грн.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням інфляції) в жовтні 2020 року порівняно з вереснем 2020 року становив 100,5%, а порівняно з жовтнем 2019-го – 110,6%. Тобто за рік українці стали в середньому на 10,6% багатшими.

До речі, згідно з оцінками Кабінету міністрів, наступного року заробітні плати в Україні збільшаться на 12,1%. Водночас частину зростання "з'їсть" інфляція, яка може збільшитися до рекордних за кілька років 7,3%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.