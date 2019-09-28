Українцям незабаром перерахують пенсії: названо нові суми і максимальна надбавка

В Україні з 1 грудня на 740 грн підвищать виплати тим пенсіонерам, які зараз отримують максимальні суми. При цьому найбідніші українці на заслуженому відпочинку отримають надбавку на 74 грн.

Про це йдеться в бюджеті країни. Так, таке підвищення пенсій очікується з 1 березня. Тоді Пенсійний фонд та інші відомства зберуть дані по інфляції і середній зарплаті, пенсії українців знову перерахують. Розмір надбавки буде індивідуальним.

Розрахунковий розмір виплати (без урахування надбавок) збільшать на певний відсоток. Цей відсоток порахують як суму половини інфляції за 2019-й і половини від зростання середньої зарплати.

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Відзначимо: якщо запропонований проект бюджету на 2020 й візьмуть в чинній редакції, українських пенсіонерів чекає цілий ряд неприємних сюрпризів. По-перше, грошей на компенсацію дефіциту не вистачить. Значить, під загрозою опиниться і стабільна виплата коштів.

Наприклад, в 2019-м з бюджету фактично повинні направити до Пенсійного фонду 175 млрд грн. А на 2020-й передбачили всього 172,5 млрд грн. Другий неприємний сюрприз – перерахунок пенсій у березні 2020-го, підвищення для силовиків з 1 січня наступного року з таким фінансуванням може провалитися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії близько 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку з ростом мінімалки.

У 2019 виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої прибавки. Крім цього, в Україні перерахують пенсії українцям з великим стажем. Вони згідно із законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати.

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