Українцям неправильно нарахували комуналку: хто може не платити

В Україні субсидіанти, які станом на травень мали переплату, а вже в червні отримали платіжки з боргами, мають право вимагати перерахунок сум.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, борги можуть утворитися тільки в тому випадку, якщо ще до жовтня 2018-го родина мала неоплачені рахунки і з того моменту так і не погасила борг. Ще один варіант: витратити комунальні послуги понад норми споживання. У всіх інших випадках, як повідомили в Кабміні, українці з субсидіями не повинні були отримати платіжки за боргами, при цьому частина постачальників, у порушення правил, неправильно порахувала борг.

Субсидія в Україні

"Якщо була переплата, а в червні з'явився борг, це привід для одержувачів житлових субсидій вимагати у газовиків, тепловиків і інших постачальників комунальних послуг перерахунку", – повідомляють у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні буде повністю завершена монетизація пільг і субсидій. Планується, що процес буде проходити в три етапи.

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що в Україні безготівковий і готівковий механізми монетизації субсидій будуть існувати і надалі.

"У прийнятому бюджеті України достатньо коштів для забезпечення виплат як готівковим, так і безготівковим механізмами субсидій. По завершенню опалювального сезону обидва механізми субсидій будуть існувати і надалі", – повідомив Рева під час години запитань до уряду у Верховній Раді, йдеться на сайті відомства .

Кабінет міністрів із 1 січня вже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій.

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