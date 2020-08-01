Українцям кардинально перерахують зарплати: якою буде середня і мінімальна виплати

В Україні середня зарплата через три роки складе понад 17 тис. грн. При цьому мінімалку до того ж моменту збільшать до 7176 грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, згідно з оцінками міністерства розвитку економіки, наступного року українці в середньому зароблятимуть на 12,1% більше. Тут важливо зазначити, що це далеко не означає, що ми станемо багатшими: частину підвищеної зарплати "з'їсть" інфляція. У 2022-му в середньому плата збільшиться на 6%, а в 2023-му – ще на 5,1%.

Як будуть рости середні зарплати:

у 2021-му – 13 632 грн;

у 2022-му – 15 414 грн;

у 2023-му – 17 169 грн.

У прогнозі чиновники також передбачили зростання мінімальної зарплати. За їхніми оцінками в середньому мінімалка в 2021-му становитиме 6250 грн, у 2022-му – 6700 грн (зростання на 7,2%), у 2023-му – 7176 грн (плюс 7,1%).

HR-експерт Олександр Білоус у коментарі OBOZREVATEL пояснив: коментувати таке зростання без оцінки інфляції безглуздо. "Тут потрібно звернути увагу на два моменти. Перший – зростання середньої зарплати далеко не говорить про те, що пропорційне зростання буде і у вашому сегменті. Потрібно враховувати, що розмір і динаміка зарплат залежать і від міста, і від сфери роботи. Другий момент – яка буде інфляція. Якщо зарплати виростуть на 8%, а ціни – на 12%, ми тільки збіднюємо", – пояснює Білоус.

Нагадаємо, в Україні станом на червень 2020 року середня номінальна заробітна плата зросла на 7,4% в порівнянні з червнем 2019-го. Зараз такий оклад становить 11 579 грн.