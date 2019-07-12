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Українцям кардинально перерахували пенсії: як дізнатися свою виплату

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В Україні в липні нові виплати отримають відразу чотири категорії пенсіонерів. Підвищення торкнулося тих, хто отримує максимальні, мінімальні пенсії, а також пенсіонерів з повним стажем і зі стажем вище норми.

Про те, як дізнатися розмір своєї пенсії – в матеріалі OBOZREVATEL.

Кому і як підвищили виплати

Мінімальні і максимальні. На 67 грн підвищили виплати українцям з мінімальними пенсіями, і на 670 грн – з максимальними. Пенсіонери отримуватимуть як мінімум 1564 грн. А ще в червні – 1 497 грн.

Пропорційно збільшаться і максимальні виплати. Їх розмір становить 10 мінімальних пенсій. У червні – 14 тис. 970 грн, а в липні – 15 тис. 640 грн.

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Пенсії українців зі стажем понад норму. В Україні згідно із законом повним стажем вважаються 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Якщо відпрацювати більше, то такі пенсіони мають право на надбавку в розмірі не менше 1% прожиткового мінімуму. Якщо в червні, наприклад, жінка з 40 роками стажу і мінімальною пенсією може отримувати надбавку в розмірі 149,7 грн, то після першого липня – 156,4 грн.

Пенсії в Україні

Пенсії в Україні

Маленькі пенсії і повний стаж. Тим, хто виконав норму за стажем (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) виплати підвищили до 2 тис. грн. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час свого візиту до Маріуполя 24 червня заявив, що з 1 липня підвищення отримають 2,5 млн чоловік. Причому розмір їх пенсій буде становити не менше 2 тис. грн.

"За рішенням уряду з 1 липня підвищується пенсія для людей, які мали великий стаж – 30 і більше років для жінок і 35 і більше років для чоловіків, але невеликі зарплати протягом всього часу роботи. В Україні таких пенсіонерів – близько 2,5 млн людина. І тепер їх пенсії будуть становити не менше 2 тис. грн", – заявив Гройсман.

Як рахують пенсії

Формула розрахунку пенсій складається всього з трьох змінних. Незважаючи на це, точний розмір майбутньої виплати можуть розрахувати тільки в Пенсійному фонді. Щоб вирахувати коефіцієнт заробітку, фахівці порівнюють дані про зарплату майбутнього пенсіонера і середнього розміру заробітної плати за кожен місяць.

Українцям кардинально перерахували пенсії: як дізнатися свою виплату

Однак приблизний розмір виплати можна дізнатися вже зараз. Так, у формулі середню зарплату за три минулі роки множать на співвідношення власної зарплати до середньої, на кількість відпрацьованих років і на 1%.

Судячи за даними ПФУ, на даний момент перший показник становить близько 6 тис. грн. Це означає, що при середній заробітній платі і 35 років стажу в цьому році пенсіонер може претендувати на виплату в розмірі 2,1 тис. грн. А при зарплаті близько 17 тис. Грн, розмір пенсії складе приблизно 4,2 тис. грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії близько 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019-му виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої прибавки. Крім цього, в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони, згідно із законом, мають право на виплату у розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 грн, а з 1 січня 2019-го — 1669 грн. Тобто майже на 180 грн більше.

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Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
пенсії підвищення пенсій
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