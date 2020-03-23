Українцям можуть доплатити по 300 грн за комуналку на карантині

В Україні безперебійно платитимуть субсидії під час карантину через коронавірус. Також Кабмін збирається нарахувати компенсацію витрат на послуги ЖКГ тим, хто змушений перебувати вдома.

Про це під час брифінгу в понеділок, 23 березня, повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Субсидія в Україні

"На найближчому засіданні уряду ми будемо пропонувати до прийняття рішення, яким хочемо встановити додаткову компенсацію витрат для 3 млн домогосподарств (це ті, які сьогодні отримують субсидію) на оплату окремих комунальних послуг на період карантину. Ми це зробимо шляхом збільшення на 50% соціальних нормативів користування електроенергією, природним газом для приготування їжі, підігріву води, користування холодною і гарячою водою", – сказала Лазебна.

За її словами, в середньому компенсація "за ізоляцію" складе близько 300 грн.

Також буде спрощено порядок надання субсидій для людей, які втратять роботу в період карантину.

Що буде з боргами за ЖКГ

Лазебна додала: якщо в українців виникне заборгованість за послуги ЖКГ, жодних штрафів та пені їм нараховувати не будуть.

"Також не буде припинена жодна житлово-комунальна послуга. Ми це гарантуємо. Це ухвалено на рівні закону. Ми його ще продублюємо в рішенні Кабміну і дамо доручення органам місцевого самоврядування його контролювати", – сказала міністерка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 березня Марина Лазебна повідомила, що в Україні в травні проведуть індексацію пенсій, а також встановлять доплату для окремих категорій пенсіонерів.

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