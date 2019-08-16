Українцям до Дня Незалежності роздадуть гроші: хто отримає по 500 грн

В Україні до Дня Незалежності місцева влада і уряд традиційно виділяють мільйони гривень на допомогу соціально незахищеним, учасникам АТО, сім'ям загиблих бійців і постраждалим під час Революції Гідності.

Про те, кому і яку допомогу нададуть до 24 серпня 2019-го – у матеріалі OBOZREVATEL.

Допомога від держави

Так, Кабінет міністрів ухвалив рішення виплатити 18,6 млн грн членам сімей загиблих бійців АТО і тим, хто отримав інвалідність, захищаючи Україну від російської агресії. Так, 13,6 млн грн виділять сім'ям загиблих і 5,6 млн грн – українцям, які отримали інвалідність.

Крім того, премії отримають і чинні військовослужбовці. Розмір наразі не називають, проте вже зараз у Мінобороні підтвердили – гроші будуть. Для прикладу, минулого року всі, хто брав участь у Параді, отримали по 2 тис. грн.

День Незалежності Народна правда

Ще у липні президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір відмовитися від параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

"Ми ухвалили рішення виділити 300 млн грн на премії всім нашим військовим: це солдати строкової служби, курсанти, сержанти, офіцери, всі. І обов'язково військові, які виконують завдання в зоні проведення Операції Об'єднаних сил", – пояснив він.

Допомога від місцевої влади

У деяких містах також виділили кошти на допомогу певним групам містян на честь свята. Наприклад, у Києві від 280 до 500 грн отримають 336,4 тис. осіб.

По 500 грн роздадуть:

дітям-сиротам;

киянам, чиї родичі загинули на акціях протесту під час Революції Гідності;

киянам, чиї родичі загинули в АТО (були військовими або волонтерами);

праведникам Бабиного Яру (рятували євреїв від нацистів);

учасникам народного ополчення у Києві, які брали участь в обороні з 11 липня 1941 до 19 вересня 1941 року;

батькам, матерям загиблих військовослужбовців строкової військової служби.

По 330 грн:

киянам, які з дитинства мають інвалідність;

жителям столиці, які не мають права на пенсію;

батькам дітей з важкими захворюваннями, але без інвалідності;

По 280 грн:

пенсіонерам, які отримують виплату у розмірі менше двох мінімальних;

безробітним пенсійного віку, які не мають права на пенсію;

безробітним, які доглядають родичів з інвалідністю першої групи чи літніх (від 80 років);

тим, хто живе із психічно хворими родичами (мають інвалідність першої або другої групи і потребують постійного догляду).

тим, хто отримав легкі травми під час Революції Гідності.

По 300 грн:

тим, хто отримав важкі тілесні ушкодження під час Революції Гідності;

учасникам АТО;

"Загалом кияни 21-ї пільгової категорії отримають матеріальну допомогу від міської влади. Крім того, одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу отримають також і внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку і фактично проживають у Києві. Виплати складуть від 280 до 500 гривень залежно від категорії", – повідомили у КМДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще у липні Володимир Зеленський заявив, що має намір відмовитися від параду на День Незалежності 24 серпня.

Але рішення президента викликало обурення у деяких українців. У мережі бурхливо відреагували на його ініціативу, а на сайті глави держави навіть з'явилася петиція про проведення параду.

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