Українцям через тиждень перерахують пенсії: хто і скільки отримає

В Україні з 1 січня 2021-го пенсіонерам, які виконали вимоги щодо стажу та досягли певного віку, виплати підвищать на 400 грн.

Перерахунок передбачено Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Хто отримає: українці, які мають повний страховий стаж (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) і досягли віку 65 років.

Скільки отримають: їх виплати повинні бути не менше ніж 40% мінімалки, до 1 січня – від 2 тис. грн, після 1 січня – від 2,4 тис. грн.

Тут варто зазначити, що якщо українець із повним стажем і віком від 65 років уже отримує більше як 2,4 тис. грн пенсії, то нововведення його не зачепить.

Є й неприємне нововведення – із січня 2021-го українцям перестануть призначати тимчасову виплату для тих, хто не матиме необхідного стажу. З наступного року в 60 років на заслужений відпочинок виходитимуть тільки ті, у кого вже є 28 років стажу.

Додамо, як уже писав OBOZREVATEL, підвищення пенсій в березні повинно становити близько 11%. Наприклад, за пенсії в 3,5 тис. грн розмір надбавки може становити близько 385 грн. Під час перенесення рішення з березня, наприклад, на грудень українці втратять 3,4 тис. грн.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, який вигляд матиме пенсійна реформа від Кабміну й чому ситуація з виплатою пенсій в Україні буде загострюватися щорічно.