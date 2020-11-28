Українцям через кілька днів перерахують пенсії: хто й скільки отримає

В Україні з 1 грудня перерахують прожитковий мінімум. Підвищення мінімуму насамперед позначиться на пенсіонерах із мінімальною пенсією, яка збільшиться від 1712 грн до 1769 грн. Це стосується пенсії за віком, через інвалідність і втрату годувальника, пенсійних виплат шахтарям, інвалідам війни, учасникам бойових дій, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Найбільшу надбавку, 570 грн, отримають пенсіонери з максимальною пенсією, яка згідно із законом не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів. Якщо раніше вони отримували 17 120 грн, то вже за наступний місяць матимуть 17 690 грн. Загалом підвищення стосуватиметься близько 2 млн пенсіонерів.

Мінімальну пенсію підвищать із 1712 грн до 1769 грн.

Максимальну пенсію – із 17 120 грн до 17 690 грн.

Мінімальні аліменти до шести років – із 929 грн до 960,5 грн.

Мінімальні аліменти із шести до 18 років – із 1159 грн до 1197,5 грн.

Другий важливий момент – субсидії. У формулі їх розрахунку також фігурує прожитковий мінімум. Щоб визначити обов'язковий платіж за комуналку, середньомісячний дохід одного члена сім'ї ділять на два прожиткових мінімуми, множать на 15% і на загальний дохід сім'ї. Усе, що не покриває обов'язковий платіж, повинна покрити субсидія.

До прожиткового мінімуму прив'язані й виплати соціально незахищеним групам. Від нього залежить допомога малозабезпеченим сім'ям, яку отримують близько мільйона осіб. Вона визначається як різниця між фактичним доходом сім'ї і встановленим прожитковим мінімумом.

Що стосується інших категорій, то дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, держава зобов'язана виплачувати 2,5 прожиткових мінімуми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців уже наступного року чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто ще не вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть вносити вклад на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть із уже наявних податків і внесків, або змусять платити додатково.