Українцям платитимуть по дві пенсії: коли й скільки можна отримати

В Україні розглядають два варіанти запуску пенсійної реформи: або з 2021-го, або з 2023-го. Ставка може коливатися від 4 до 7% (розглядають варіант як додатково стягувати ці гроші, так і перерозподілити наявні податки і збори), а реформа торкнеться тільки тих, хто молодше від 50 років.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, якщо в остаточному варіанті ухвалять рішення запускати накопичувальний рівень пенсійної системи з наступного року і для тих, хто молодше ніж 50 років, то "другі пенсії" почнуть виплачувати тільки через 10 років.

Її розмір буде залежати від зарплати й того, як довго ви робите внески. Для прикладу, якщо щомісяця відкладати на накопичувальний рахунок по 7% від зарплати, то на пенсії можна буде отримувати додаткову виплату в розмірі 10,2% від останньої зарплати.

Який був би розмір другої пенсії:

За зарплати в 20 тисяч і внеску в 7% – 2 тисячі гривень;

За зарплати в 10 тисяч і внеску в 7% – 1,02 тисячі гривень.

Пенсії в Україні

Голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова розповідає OBOZREVATEL: "Перша проблема – джерело фінансування, але начебто ми підходимо до того, що вирішуємо, де знайдемо кошти", – пояснила вона.

За словами нардепки, друга проблема полягає в тому, яка структура візьме на себе роль скарбника – того, хто буде перенаправляти пенсійні відрахування працівника й роботодавця з урахуванням бажання людини й обраного нею ступеня ризику.

"Скарбник повинен перенаправляти потік від роботодавця й людини. Наприклад, на підприємстві працює 5 тисяч осіб, і кожен може вибрати свій інструмент фінансування. Роботодавець перераховує відсотки за всіх 5 тисяч працівників, а потім хтось їх розділяє й направляє туди, куди хоче людина", – пояснила вона.

Третьякова повідомила, що в законопроєкті, запропонованому в грудні 2019 року, роль скарбника відводиться новому органу – пенсійному казначейству, яке повинно бути створене до 2023 року.

Водночас вона звернула увагу на те, що два вже наявних у країні органи можуть взяти на себе цю роль – Національний банк України й Державне казначейство. У такому разі накопичувальна система може запрацювати вже в 2021 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України розроблює механізм впровадження обов'язкової страхової пенсійної системи, яка працюватиме одночасно з чинною солідарною. У результаті українці зможуть отримувати по дві пенсії.

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