Українцям виплатять по дві пенсії? Яку реформу готує Кабмін і до чого це може привести

Напередодні місцевих виборів у Кабінеті міністрів знову нагадали про обіцяну реформу: запустити накопичувальний рівень пенсійної системи. Мовляв, частину зарплати потрібно буде віддавати в солідарний рівень (ті пенсії, що виплачують зараз), а ще частина – на особистий накопичувальний рахунок. Це, так би мовити, дозволить перед виходом на заслужений відпочинок отримати відразу дві виплати.

І хоча такі обіцянки з боку влади звучать уже не перший рік, насправді нова система несе в собі цілу низку ризиків.

Про те, як хочуть змінити правила і що це дасть українцям – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Скільки доведеться платити?

Зараз є кілька проєктів запуску накопичувальних пенсій. Той, що зареєстрували "Слуги народу" в парламенті, обговорювати вже зовсім перестали. У ньому пропонувалося підвищити виплати із зарплати на користь накопичувальних пенсій. І такий крок дійсно здається розумним. Кілька років тому ЄСВ скоротили майже удвічі і з того часу дефіцит Пенсійного фонду різко збільшився. Але про це пізніше.

Згідно з новою ідеєю уряду, платити більше не доведеться. Зараз українці платять 22% ЄСВ і 18% ПДФО. Кабмін пропонує забрати по два відсотки і віддавати їх на накопичувальний рахунок. Наприклад, з 10 тис. грн це буде близько 400 грн.

Припустимо, що ви протягом 35 років щомісяця відкладаєте по 400 грн. Унаслідок можна зібрати 168 тис. грн. Водночас за підрахунками прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, можна буде накопичити всього 1 млн грн. "Ці 4% дозволяють за сьогоднішніх цін під час виходу на пенсію отримати 1 млн гривень", – зазначив Шмигаль. Така капіталізація практично неможлива.

У коментарі OBOZREVATEL аналітик Володимир Мазуренко розповідає: реально ж підрахувати, скільки грошей можна накопичити, практично неможливо. Усе залежить від того, яка буде інфляція в країні, куди будуть вкладати кошти, що буде з курсом гривні.

Навіщо потрібні накопичувальні пенсії?

В уряді кажуть, що без них майбутні виплати будуть стрімко скорочуватися і на гідну старість претендувати не доведеться. Як підрахувала міністрка соцполітики Марина Лазебна, якщо зарплата в 10 тис. грн і повний стаж, то можна отримувати пенсію всього близько 3 тис. грн. Тобто це всього лише 30% звичного заробітку.

"Якщо в державі нічого не зміниться, і буде тільки солідарний рівень пенсійного забезпечення, то навіть з великою офіційною зарплатою, виплатою внесків і придбанням стажу, пенсія буде 20-30% від зарплати. Наприклад, зарплата 10 000 гривень – це 3 000 пенсії" , – сказала міністрка в ефірі одного з радіоефірів.

Але далеко не факт, що для України накопичувальні пенсії – панацея. Колишній міністр соцполітики Андрій Рева в коментарі OBOZREVATEL неодноразово заявляв, що це спочатку провальна ідея, яка ні до чого не приведе. Мовляв, багато країн вже пробували і в них нічого не вийшло. Гарантувати, що зібрані гроші збережуть і примножать, ніхто не може.

І в чому ж ризики?

Куди вкладати гроші? В Україні немає можливості розділяти ризики. Банки гарантують повернення тільки 200 тис. грн, решта вкладу згорає, якщо фінансова установа закривається. Фондовий ринок працює дуже мляво, а державні цінні папери через високі боргові навантаження також не можуть вважатися надійними.

Кому віддадуть заощадження? Один із найважливіших питань: кому довірять кошти для зберігання. Це може бути як централізована (один фонд), так і децентралізована (багато різних). У будь-якому разі доведеться платити за те, щоб ваші гроші зберігали і намагалися примножити. І ніхто не може дати гарантію, що в підсумку ви отримаєте більше, ніж віддали.

Що буде із солідарними пенсіями? Уже зараз дефіцит Пенсійного фонду сягає рекордних позначок. Як виплачувати ті пенсії, які вже є зараз, якщо забрати ще 2%. І це в умовах, коли в Україні всього за рік, з липня минулого року до липня 2020 року, кількість співробітників, які сплачують внесок до Пенсійного фонду, скоротилася на 565 тис. осіб.

"Слуги народу" намагаються догодити дрібному бізнесу, але б'ють по пенсіонерах. Зараз для більшості українців такі зміни непомітні: пенсії платили і платитимуть. Але ось проблеми в Пенсійному фонді накопичуються. Тільки за перше півріччя 2020 року "чистий" (без урахування гарантованих державою доплат) дефіцит ПФУ злетів з 23 до 34 млрд грн.