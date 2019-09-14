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14 вересня • оновлено в 15:05
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Українців звільнятимуть по-новому: прем'єр Гончарук анонсував нововведення

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В Україні спростять процедуру звільнення найнятих працівників, бо діючі закони "лякають" роботодавців.

Про це 14 вересня під час свого виступу на форумі YES заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. "Ми хочемо лібералізувати пострадянський регулювання в трудових відносинах. Це призводить до безробіття. Люди боятися брати один одного на роботу. В Україні іноді легше розлучитися, ніж звільнити співробітника. І це лякає", – заявив він.

Українців звільнятимуть по-новому: прем'єр Гончарук анонсував нововведення

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Відповідно до діючого закону роботодавець може звільнити:

  • за прогул (був відсутній три години роботи);

  • виявлення невідповідності працівника займаній посаді (а це ще доведеться довести);

  • систематичне невиконання зобов'язань (також доведеться довести);

  • поява на робочому місці в нетверезому стані;

  • крадіжка.

Щоб потім не було проблем в суді, за прогули й невиконання зобов'язань можуть оформляти догани. Після цього документ стане підтвердженням того, що звільнений позивач дійсно не виконував свої зобов'язання.

Раніше в Асоціації роботодавців пропонували включити такі підстави:

  • систематичне невиконання поставлених завдань або грубе порушення трудової дисципліни має стати достатньою підставою для звільнення.

  • можливість проведення атестації всіх співробітників – перевірка як hard skills, так і soft skills.

Про всіх важливих заявах Гончарука на форумі YES читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, українці вже в близькому майбутньому будуть працювати за новими правилами.

Проект Кодексу законів про працю (КЗпП) в першому читанні прийняли ще кілька років тому. Днями Європейська бізнес-асоціація розробила поправки до документу.

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Читайте всі новини по темі "Форум YES" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Форум YES
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Кодекс про працю
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Не обозначено какие санкции предусмотрены к работодателям.
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70rus xxx
70rus xxx
Ну хоть одна хорошая новость для селян.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
На фашистских факельных шествиях кто не марширует, в первую очередь уволят в этом нацистском концлагере.
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