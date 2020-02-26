Українців змушують платити за опалення в два рази більше: як нарахували

В Україні частина сімей отримали в лютому платіжку за тепло з сумою в два рази вище, ніж в минулому місяці або навіть за січень 2019 го. Наприклад, в січні за гарячі батареї у своїй квартирі сім'я Мокієнко виклала 2,7 тис. грн, хоча за грудень було рівно в два рази менше – 1,3 тис.

За даними, які вказали в платіжці, минулого місяця сім'я спожила 1 Гкал, в цьому – рівно в два рази більше, про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Що цікаво, змінилася і загальна опалювальна площа. У деяких випадках вона виросла в два рази, а в інших навпаки – знизилася.

Глава комітету РКІ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища Громадської ради при КМДА Олег Попенко розповідає: причин для зростання платежів може бути кілька:

в будинку неперевірений лічильник, тому його показники постачальник не зарахував. Платити довелося за обсягами споживання в минулому році;

показники позаминулого місяця знімалися 23 числа, а в минулому – в кінці;

в січні температура повітря знизилася на 2 градуси.

У Київтеплоенерго пояснили так: різниця в платіжках за опалювальну площу пов'язана з тим, що в будинку кілька лічильників. У платіжці відображена площа, прив'язана до конкретного лічильнику. Нарахування проведено коректно, а кияни платять тільки за спожите тепло у вашій квартирі, а також за місця загального користування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві стали отримувати чергові платіжки за комуналку. Суми за опалення шокують – іноді вони більше в чотири рази, ніж за грудень. У мерії запевняють, що це ще зі знижками.

Українці будуть отримувати дві платіжки за газ на одному аркуші паперу – тарифи за паливо і його транспортування будуть вважатися окремо.

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