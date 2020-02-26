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26 лютого • оновлено в 06:05
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Українців змушують платити за опалення в два рази більше: як нарахували

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В Україні частина сімей отримали в лютому платіжку за тепло з сумою в два рази вище, ніж в минулому місяці або навіть за січень 2019 го. Наприклад, в січні за гарячі батареї у своїй квартирі сім'я Мокієнко виклала 2,7 тис. грн, хоча за грудень було рівно в два рази менше – 1,3 тис.

За даними, які вказали в платіжці, минулого місяця сім'я спожила 1 Гкал, в цьому – рівно в два рази більше, про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Що цікаво, змінилася і загальна опалювальна площа. У деяких випадках вона виросла в два рази, а в інших навпаки – знизилася.

Українців змушують платити за опалення в два рази більше: як нарахували

Новини
Киянці прийшла платіжка на 53 тисячі за тепло: названі причини

Глава комітету РКІ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища Громадської ради при КМДА Олег Попенко розповідає: причин для зростання платежів може бути кілька:

  • в будинку неперевірений лічильник, тому його показники постачальник не зарахував. Платити довелося за обсягами споживання в минулому році;

  • показники позаминулого місяця знімалися 23 числа, а в минулому – в кінці;

  • в січні температура повітря знизилася на 2 градуси.

У Київтеплоенерго пояснили так: різниця в платіжках за опалювальну площу пов'язана з тим, що в будинку кілька лічильників. У платіжці відображена площа, прив'язана до конкретного лічильнику. Нарахування проведено коректно, а кияни платять тільки за спожите тепло у вашій квартирі, а також за місця загального користування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві стали отримувати чергові платіжки за комуналку. Суми за опалення шокують – іноді вони більше в чотири рази, ніж за грудень. У мерії запевняють, що це ще зі знижками.

Українці будуть отримувати дві платіжки за газ на одному аркуші паперу – тарифи за паливо і його транспортування будуть вважатися окремо.

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Читайте всі новини по темі "Опалювальний сезон в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Опалювальний сезон в Україні
Місце
Україна
Теги
комунальні послуги тарифи тепло
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
За транспортировку платить не нужно!!это не законно и пока с вами не заключат договор все выплаты это чистый обман!!!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Артеллерист Моня, Погоди, скоро скажут что за доставку электроэнергии до розетки тоже надо платить, за доставку воды к кранам тоже платить надо)
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