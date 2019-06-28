Українців забирають в армію: скільки заплатять призовникам

В Україні до 1 липня юнаків до 27 років можуть забирати на строкову службу в армію. Кожен з призовників має право на разову допомогу в розмірі 3842 грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Саме ці гроші – основна стаття витрат при проведенні призову. Ще кілька років тому платили дві мінімальні зарплати, але після її дворазового підвищення матеріальну допомогу прив'язали до розміру двох ПМ.

Відповідно до закону, вважається прожитковий мінімум станом на 1 січня року, в якому українця закликають на службу. Тому липневе підвищення на строковиків вплине, а от в грудні, коли прожитковий мінімум для працездатного знову підвищать, в двократному розмірі від цієї суми збільшиться і допомогу. Так, в цьому році призовники отримують по 3842 грн, а в наступному – 4204 грн.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році будуть два призови на строкову військову службу, кожен з яких триватиме по три місяці.

У 2018 року призов в цілому тривав чотири місяці і проходив в квітні і травні, а також в жовтні і листопаді. Представники поліції і військкоматів знову зайнялися відловом призовників в громадських місцях і на вулицях. У військкоматах своїх планів не приховували, кажучи, що будуть зустрічати на прохідних у підприємств, в бібліотеках і центрах зайнятості.

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