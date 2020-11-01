Українців в 2021-му змусять заплатити за свої машини: податок хочуть переглянути

В Україні транспортний податок в розмірі 25 тисяч в 2021-му повинні заплатити власники машин, вартістю від 375 мінімалок (2,2 млн грн), якщо вік автомобіля не більше п'яти років. При цьому в Кабміні розробили законопроєкт, який може розширити перелік платників податку.

Так, як йдеться в матеріалі OBOZREVATEL, в уряді пропонують в наступному році стягувати податок з власників машин вартістю від 200 мінімалок (1,2 млн грн).

Якщо ж не заплатити протягом 60 днів, сума податку буде рости. Якщо заплатити в перші 90 днів – плюс 10% до штрафу, після 90 днів – 20%. Крім того, автомобіль або інше майно можуть заарештувати (так званий податкова застава).

Користуватися машиною можна і в заставі, але продати або подарувати її не вийде. Більш того, податківці мають право стягнути автомобіль, продати його, з отриманої суми отримати платіж а здачу повернути вже колишньому власнику автомобіля. Правда, така ситуація – велика рідкість. Найчастіше боржники після податкової застави відразу ж платять за рахунками.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Якщо минулого року платник податків платив за освіту (свою або дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страховку (зокрема, пенсійну).