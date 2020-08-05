Українців почнуть від'єднувати від газу вже у 2021 році: кому загрожує і як уникнути

В Україні в 2021 році можуть від'єднувати споживачів газу без лічильників. Колаж Обозревателя

В Україні деякі облгази почали попереджати клієнтів, що з 2021 року тих, у кого немає лічильників, можуть від'єднувати від газопостачання. Це пояснили невигідністю поставок без приладів обліку. Експерти кажуть, що на ділі до перекриття вентиля може й не дійти, але ризик, що газівники виконають вимогу закону, все одно є.

OBOZREVATEL розібрався, чого чекати споживачам наступного року.

Попередження про можливе припинення постачання газу було оприлюднено на сайті "Миколаївгазу" 3 серпня.

Там заявили, що багато їхніх клієнтів відмовляються встановлювати лічильники, оскільки їм вигідніше платити за середньою нормою споживання (зараз – 3,28 кубометра на людину, якщо є гаряче водопостачання; і 5,39 куба, якщо нема), аніж за фактично спожиті обсяги.

Однак якщо люди не встигнуть встановити лічильники до кінця року, то можуть взагалі залишитись без газу.

"Хочемо попередити наших клієнтів – якщо до кінця року вони не звернуться до нас із проханням встановити прилад обліку газу за кошти компанії, їм усе одно доведеться це зробити, як того вимагає закон, щоб не залишитись без газу, але з наступного року вже за власний рахунок", – сказав комерційний директор "Миколаївгазу" Віталій Нестеренко.

У цьому ж повідомленні компанії озвучено дещо іншу тезу: "Відмова від встановлення лічильника вважається порушенням Кодексу газорозподільних систем і передбачає переведення на граничні норми споживання".

Суперечливі наслідки

Водночас у законі "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" прямо вказується, що споживачам, у яких нема лічильників, у 2021 році газ постачатись не буде (тобто про жодні граничні норми, про які згадували в "Миколаївгазі", не йдеться).

Як пояснив OBOZREVATEL народний депутат (фракція "Батьківщина"), перший заступник голови комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко, така суперечність дійсно є.

"Норма закону передбачає, що з січня 2021 року споживачам, у яких нема лічильників, не можна постачати газ. Водночас зараз триває "баталія" за те, щоб такі споживачі платили за нормами споживання, а також щодо їхнього обсягу. З цим у нас повний колапс. Тут велика вина НКРЕКП і недопрацювання уряду. Однак у мене є відчуття, що дію закону, який дозволяє платити за газ не за лічильником, а з огляду на норму споживання, все ж в останній момент продовжать", – сказав Кучеренко.

За оцінкою експерта з енергетичних питань Юрія Корольчука, домогосподарств, у яких ще нема лічильників газу, в Україні приблизно 300 тисяч (станом на травень 2020 року у ЗМІ називали цифру близько 1 мільйона).

Він припускає, що з 2021 року таких споживачів переводитимуть на граничні норми споживання. Хоча не виключено, що справа може дійти і до перекриття вентиля. Однак із цим кроком у газівників можуть виникнути складнощі.

"Виникає колізія. З одного боку, постачальник не матиме права давати газ без підтверджених обсягів споживання з боку споживача. Але відрізати трубу теж не зможуть, бо, приміром, людина, яка не пускає ставити лічильник, свої рахунки за газ вчасно оплачує. Тому обмеження газопостачання може статись тоді, коли у облгаз "спіймає" людину на місці "злочину" - зможе довести, що вона не дала можливості встановити лічильник, не відкрила двері", – пояснив Корольчук.

Можуть загнати в борги

Експертка з енергетичних питань Марія Яковлєва зазначила про ризик, який існує, якщо споживачів, у яких нема лічильників, змусять платити за граничною нормою.

"У законі про комерційний облік газу вказано, що побутові споживачі можуть споживати його без лічильника (за розрахунковою нормою) до 1 січня 2021 року. Після цього споживачів повинні перевести на граничну (максимальну) норму. Вона дуже завищена (якщо нема гарячого водопостачання, то це 18,3 кубометра газу на людину в місяць). Субсидія не покриває цей тариф, тому в людей виникатимуть борги, після чого цих споживачів справді можуть від'єднати", – сказала OBOZREVATEL Яковлєва.