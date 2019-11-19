Штрафи за відсутність автоцивілки: до чого призводять "діряві" закони і який досвід варто отримати "Слузі народу"

В Україні ще за часів президентства Леоніда Кучми ухвалили закон про автоцивілку. Але вже тоді законодавці прописали закон так, що в ньому залишилися цілі "дірки". У ситуації, коли правила ухвалюють не професіонали зі сфери, навіть позитивні нововведення призводять до колапсу системи.

Про те, які наслідки має "дірявий" закон і який досвід з цього варто отримати "Слузі народу" – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

автостраховка в Україні є обов'язковою, але перевірити її наявність дуже складно;

страховка дає гарантію компенсації тим, хто постраждає від водія;

законодавці створили колізію, фактично заборонивши перевіряти поліс без протоколу про порушення ПДР;

відсутність автоцивілки – порушення ПДР, але щоб його підтвердити, треба порушити інші правила дорожнього руху;

суди скасовують штрафи за відсутність ОСЦПВ через "дірявий" закон.

Страховки немає, але покарати за це не можна

У законі "Про обов'язкове страхування..." чітко сказано: кожен водій зобов'язаний гарантувати компенсацію можливого збитку, який він може завдати іншому авто або пішоходу. І ця гарантія – оформлена страховка. Найчастіше ніяк інакше, окрім страховки, домогтися коштів від винуватця аварії неможливо. Навіть якщо отримати рішення суду, то за статистикою шанси його виконати мізерні. Наприклад, у 2018-му вдалося реалізувати лише 77 тис. рішень. Це менш ніж чверть від загальної кількості.

Обов'язкове страхування – гарантія, що уважний водій, який завдав комусь шкоди, компенсує його через страховку. Закон про обов'язкове страхування працює ще з 2005-го. Однак законодавці прописали його так, що контролювати виконання правил дуже складно.

Так, у 21-й статті закону вказали всього два випадки, за яких можна перевірити страховку: при оформленні протоколу про порушення правил дорожнього руху і при оформленні ДТП. Юрист Олександр Плахотник додає: закон про поліцію, наприклад, дає право "копу" вимагати показати права без оформлення постанови, достатньо всього лише мати "підозру про можливе порушення". В такому разі, вважає юрист, було б логічно дозволити вимагати показати і поліс автострахування.

"Коли деякі трактують, що показати права потрібно тільки при порушенні та наданні матеріалів, це помилка. При виникненні підозри ніяких матеріалів бути не може. Якщо поліцейському здалося, що водій, наприклад, нерівно їде, говорив по телефону, порушив правила тонування тощо, він може сміливо зупиняти і перевіряти права. Було б логічно в цьому ж випадку дати право перевірити і страховку", – вважає Плахотник.

Абсурдність ситуації полягає в тому, що водії в судах скасовують виписані штрафи тільки тому, що поліцейські не оформили протокол про порушення правил дорожнього руху. Хоча в самих ПДР сказано, що водій зобов'язаний мати при собі поліс, який підтверджує наявність страховки. Тобто відсутність страховки – порушення ПДР. Але щоб перевірити, чи є страховка, треба впевнитися, що поліса немає. А питати поліс можна тільки у момент, коли документи про порушення вже оформляються. Виходить замкнене коло.

Закон зв'язав руки поліції і не залишив іншого вибору судам. Штраф виписати можуть, а ось виплачувати його не будуть.

"Тут звичайно колізія. Вона дуже легко вирішується. Достатньо розробити правку до закону Про обов'язкове страхування і у 21-й статті, яка описує контроль за дотриманням виконання документа, зобов'язати пред'являти поліс на вимогу поліцейського при законній зупинці транспортного засобу", – додає юрист.

Найкращий же варіант, зазначає автоексперт Олексій Пуров – перевіряти наявність страховки за номером автомобіля. Для цього потрібно створити єдину інформаційну базу і дати до неї доступ всім працівникам правоохоронних органів. Крім того, перевіряти наявність поліса можна зовсім без участі людини – за допомогою камери відеофіксації, яка може в автоматичному режимі "дізнаватися" номери і перевіряти їхню наявність у базі власників ОСЦПВ.

Як карають за відсутність страховки

У Польщі за їзду без страховки водій заплатить штраф у розмірі двох мінімальних зарплат. У гривні це близько 25 тисяч. В Україні штрафи у десятки разів менші. Їхній розмір може визначити патрульний на місці (залежно від того, чи страховка прострочена, чи її немає, чи водій просто не може її пред'явити).

Штрафи в Україні:

450 грн – є поліс, але не можуть показати;

580 грн – поліс прострочений, потрапив у ДТП без поліса.

Слід зазначити, що страховка покриває не тільки вартість ремонту пошкодженого авто, але і гарантує оплату лікування пасажирів, пішоходів на суму до 260 тис. грн на кожного. Причому ціна ОСЦПВ коливається від 850 до 3000 грн на рік (залежить від стажу водія, від регіону, від самого автомобіля).

Однак без відсутності належного контролю розраховувати на те, що свідомі водії самі оформлять страховки і подбають не тільки про себе, а й про інших учасників дорожнього руху, не варто. До речі, достатньо всього лише внести одну правку до чинного закону для того, щоб вирішити колізію. Однак для парламентарів, мабуть, ситуація з ДТП стоїть зовсім не на першому плані.

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