Українців штрафуватимуть і пустять перевірки по домівках: що зміниться вже у травні

В Україні комунальна реформа повноцінно набуде чинності вже у травні 2019-го. З цього моменту запрацює закон про комерційний облік комунальних послуг і новий базовий закон про ЖКП. Головний принцип — платити доведеться за кожен кубометр води і Гкал тепла, а тих, хто затримує платежі, каратимуть штрафами і відключенням.

З одного боку, нововведення дають більше можливостей для постачальників. Їхнє право припиняти постачання послуги, звертатися до суду і штрафувати тепер прописані в законі. Також тягар оплати втрат всередині будинку перекладають на споживачів.

OBOZREVATEL з'ясував, як і для кого зміняться комунальні правила в Україні.

Головне:

з 1 травня в Україні вводять штрафи за прострочення платежів з комуналки;

українці зможуть скаржитися на погану якість комунальних послуг і повертати гроші;

споживачі будуть зобов'язані впускати в житло перевіряльників;

комунальні послуги зможуть відключати за борги.

Принцип №1. Споживач теж несе відповідальність

Розглянемо нововведення на прикладі конкретного будинку. Припустимо, в будівлі 50 квартир, місячні втрати води становлять 50%, п'ять сімей відмовляються оплачувати комуналку, перевіряльників не впускають ні в квартиру, ні в під'їзд.

За "старими" законам вони фактично звільнялися від будь-якої відповідальності. Втрати води в будинку (через магніти на лічильниках, неправильні показання і протікання труб) компенсував водоканал, сім'ї з боргами продовжували користуватися комунальними послугами, а постачальники послуг у кращому разі могли погрожувати судовими позовами.

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Що зміниться:

комунальні послуги (крім електроенергії та газу) можуть відключити;

В законі чітко прописана процедура. Борг починає рахуватися з 21 числа (якщо вихідний, то з наступного робочого дня після 20-го). Виконавець має надіслати листа родині, що з якоїсь причини не платить. Зачекати 30 днів і після цього може сміливо відключати, наприклад, електроенергію.

перевіряльників зобов'язані впускати до квартир, інакше — відключення;

Виконавець послуги згідно із законом повинен мати доступ, наприклад, до лічильника. Якщо він у квартирі і двері перевіряльнику не відчиняють, цього достатньо, аби припинити надання послуги.

"Відмова споживача надати доступ виконавцю комунальної послуги до приміщень, які належать споживачеві, є підставою для припинення надання відповідної комунальної послуги. Після надання споживачем такого доступу надання послуги відновлюється", — йдеться у законі.

все, що витратили в будинку, мають оплачувати його мешканці;

Якщо частина комуналки "загубилася" в будинку, і в сумі квартирні лічильники показують менше, ніж будинковий, платити треба за будинковим лічильником (згідно із законом про житлово-комунальні послуги). Наприклад, якщо в половині квартир за допомогою магнітів занижують показання лічильників, за вкрадені кубометри заплатять всі мешканці порівну.

За борги нараховуватимуть пеню.

Після 20-го числа за кожен день прострочення закон передбачає покарання — пеню. Граничний розмір такого штрафу — всього 0,01% боргу за кожен день прострочення. Тобто якщо заплатити на 60 днів пізніше, сума збільшиться лише на 6%. Наприклад, якщо ваш борг за два місяці — 4 тис. грн, розмір пені складе 24 грн.

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"Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги і житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином", — йдеться у законі.

Принцип №2: за неякісну послугу можна не платити

Якість комунальних послуг перевірятимуть комісії;

Кабінет міністрів розробив форму скарги на якість комунальних послуг. Вже з 1 травня для того, щоб виявити порушення, достатньо заповнити документ і дочекатися комісії.

"Це стосуватиметься перевірок якості послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання і водовідведення, вивезення побутових відходів, керування багатоквартирним будинком", — цитує віце-прем'єра Геннадія Зубка прес-служба профільного міністерства.

Якщо виявиться, що якість комунальних послуг не відповідає нормативу, платити за них можна менше.

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Як оплачувати гарячу воду:

75-50 градусів — повний тариф;

49-45 градусів — 90% повного тарифу;

44-40 градусів — 70% повного тарифу;

> 40 градусів — за тарифом на холодну воду.

Крім того, як пояснюють в Національній комісії у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), гарячу воду можуть відключати не більш ніж на 6 годин на добу, при цьому період "без води" має становити не більш ніж 30% місяця. Якщо зазначена норма порушується, за кожну добу сума в платіжках має зменшуватися на 3,3%. Остання норма також стосується і холодної води.

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Температура повітря в опалювальному приміщенні має бути не нижче 18 градусів тепла. Якщо опалення підключили, а у квартирі все одно холодно — платити за нього за повною ціною не варто. Так, чинні норми встановлюють: якщо температура у приміщенні не вища ніж 12 градусів, опалення можна взагалі не оплачувати. Відключати тепло можуть не частіше ніж раз на місяць і не довше ніж на 12 годин.

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