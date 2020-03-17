Українців у період карантину не штрафуватимуть за борги за послуги ЖКГ

Верховна Рада заборонила на період дії карантину через коронавірус і протягом 30 днів після його скасування штрафувати за несвоєчасну оплату комунальних послуг.
Про це йдеться в законі №3219, який було ухвалено парламентом на позачерговому засіданні у вівторок, 17 березня. Його підтримали 334 народних депутати.
Які послаблення є в законі
заборонили нараховувати і стягувати штрафи за несвоєчасну оплату комуналки;
заборонили "відрізати" послуги ЖКГ, якщо за них не заплатили або заплатили не повністю;
заборонили примусово виселяти або забирати житло, що належить громадянам, в рахунок боргів за ЖКГ;
заборонили примусово виселяти за борги по ЖКГ з житла, яке належить державі, громадському житловому фонду і житлового фонду соціального призначення.
Оплата послуг ЖКГ
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на період введеного через коронавірус карантину почали за особливими правилами видавати і оплачувати лікарняні.
"Укрзалізниця" в зв'язку з карантином через коронавірус з 18 березня до 3 квітня скасує всі пасажирські потяги.
"Укрпошта" продовжує працювати в звичайному режимі – незважаючи на карантин. При цьому в роботу відділень компанія ввела деякі зміни.
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