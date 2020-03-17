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17 березня • оновлено в 12:18
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Українців у період карантину не штрафуватимуть за борги за послуги ЖКГ

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Верховна Рада заборонила на період дії карантину через коронавірус і протягом 30 днів після його скасування штрафувати за несвоєчасну оплату комунальних послуг.

Про це йдеться в законі №3219, який було ухвалено парламентом на позачерговому засіданні у вівторок, 17 березня. Його підтримали 334 народних депутати.

Які послаблення є в законі

  • заборонили нараховувати і стягувати штрафи за несвоєчасну оплату комуналки;

  • заборонили "відрізати" послуги ЖКГ, якщо за них не заплатили або заплатили не повністю;

  • заборонили примусово виселяти або забирати житло, що належить громадянам, в рахунок боргів за ЖКГ;

  • заборонили примусово виселяти за борги по ЖКГ з житла, яке належить державі, громадському житловому фонду і житлового фонду соціального призначення.

Оплата послуг ЖКГ

Оплата послуг ЖКГ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на період введеного через коронавірус карантину почали за особливими правилами видавати і оплачувати лікарняні.

"Укрзалізниця" в зв'язку з карантином через коронавірус з 18 березня до 3 квітня скасує всі пасажирські потяги.

"Укрпошта" продовжує працювати в звичайному режимі – незважаючи на карантин. При цьому в роботу відділень компанія ввела деякі зміни.

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Читайте всі новини по темі "Тарифи ЖКГ і субсидії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Тарифи ЖКГ і субсидії Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
ЖКХ Верховна Рада України
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