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25 квітня • оновлено в 09:51
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Українці зобов'язані заповнити декларації та сплатити податки в травні: хто і скільки віддасть

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Українці зобов'язані заповнити до 1 травня декларації і до 10 травня сплатити податок за перший квартал. Йдеться про тих платників податків, хто отримує додатковий прибуток.

Як говориться в матеріалі OBOZREVATEL, податок в розмірі 18% (ПДФО) і 1,5% військового збору повинні платити всі українці, які мають доходи від:

  • незалежної професійної діяльності (перукарі, сантехніки, копірайтери і т.д) – 18%;

  • дохід від оренди нерухомості – 18%;

  • прибуток від цінних паперів – 18%;

  • винагороди та інші виплати за договором – 18%;

  • подарунки і не цільова благодійність – 18%;

  • від продажу власної сільгосппродукції – 18%;

  • дохід від продажу нерухомості – 5%.

податок

податок

Наприклад, якщо ви торгуєте овочами з власного городу або здаєте в оренду квартиру, раз на рік потрібно підрахувати свій дохід і сплатити з нього податок. Однак, більшість українців не тільки не декларує додаткові доходи, але навіть не знає, що це потрібно робити.

За ухилення від сплати податків загрожує як мінімум адміністративна відповідальність і штрафи, проте проконтролювати, хто і звідки отримує кошти, складно. Податковий експерт Геннадій Грушко розповідає: культура сплати податків в Україні поки що тільки формується. Українці не довіряють державі і звикли приховувати все, що можна приховати, впевнений Грушко.

"Чи потрібно декларувати свої доходи? Звичайно, потрібно. Кожен громадянин зобов'язаний дотримуватися законів, а незнання цих законів від відповідальності не звільняє. Я завжди кажу своїм клієнтам одну і ту ж фразу: сплати податки – і спи спокійно", – зазначає Грушко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державна податкова служба запустила навчальний безкоштовний відеокурс, як користуватися електронними сервісами ДПС в умовах карантину в Україні.

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Тема
Податки в Україні
Місце
Україна
Теги
робота Державна податкова служба (ДПС) податки
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