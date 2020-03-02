Українці зобов'язані самостійно задекларувати доходи: за порушення загрожує штраф і стаття

Українці, які мають додатковий дохід, зобов'язані самостійно його задекларувати і сплатити податок у розмірі 18%. Для цього потрібно заповнити декларацію в своїй податковій за місцем реєстрації.

Про те, хто повинен платити і як покарають порушників – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто повинен платити?

Українці повинні задекларувати доходи:

від підприємницької і професійної діяльності;

з іноземних джерел;

операції з активами;

дохід від оренди;

за спадщину;

продаж майна;

від продажу власної продукції.

з іноземних джерел.

Платити потрібно самостійно, а звертатися до податкової без нагадувань.

Як покарають тих, хто не заплатить?

За прострочення або відмова подати декларацію – 170 грн;

повторне порушення – 1020 грн;

за несплату податків – 20% суми;

якщо податківець сам виявить порушення – 25% суми;

за значне ухилення (сума від 881 тис. грн) – кримінальна стаття, заборона займати відповідальні посади;

Які податки можна повернути?

Податковий кодекс дозволяє в окремих випадках повернути частину сплаченого ПДФО. Так, у разі, якщо в минулому році українець платив за освіту (своє або дитини), виплачував відсотки по іпотеці, витратив гроші на лікування, платив за страховку (в тому числі пенсійну) він має право написати заяву в Державну фіскальну службу і протягом двох місяців отримати повернення виплачених податків.

Наприклад, якщо розмір офіційної зарплати за минулий рік склав 156 тис. грн (13 тис. на місяць), компенсацію можна отримати на витрати загальною сумою не більше річного доходу. Причому розмір компенсації обчислюється за формулою:

Сума витрачених коштів × 18%

Так, якщо на іпотеку (відсотки), навчання або лікування в минулому році витратили 20 тис. Грн, в цьому році можна отримати компенсацію в розмірі 3600 грн. Важливо при цьому зазначити, що для компенсації по іпотеці необхідно надати довідку з банку, в якій окремо вкажуть, яка сума витрачена саме на оплату відсотків.

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