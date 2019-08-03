Українці заради субсидії розлучаються і підкуповують наркологів: розкрито схеми

В Україні напередодні опалювального сезону серед сімей, що не мають права на субсидію, частішають випадки махінацій. Для того, щоб отримати допомогу від держави, українці виписують родичів з житла, підкуповують наркологів і розлучаються.

Про це з посиланням на сюжет телеканалу "Україна" повідомляють "Українські новини". Так, на першому місці топа хитрощів, на які готові українці, щоб отримати субсидію, – розлучення. Таким чином намагаються приховати частину сімейних доходів. Найчастіше шлюби розривають напередодні опалювального сезону. Викрити фіктивне розлучення соціальним службам вкрай складно.

Подружжя можуть бути розведені, але при цьому продовжувати вести спільне господарство, перебувати в сімейних відносинах, але формально, при зверненні до органів подаватимуть інформацію, що вони не є подружжям.

Якщо дохід сім'ї вище певного рівня, то вона не може отримувати виплати Liga.net

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На другому місці – виписка або зняття з реєстрації в квартирі одного з членів сім'ї для отримання державної допомоги. Де-факто він нікуди не з'їжджає.

На третьому місці – рретендент на субсидію отримує зарплату в конверті, а соціальним службам каже, що безробітний. Більш того, навіть стає на облік в центр зайнятості і отримує подвійну допомогу.

На четвертому місці списку шахрайських схем – отримання довідки про алкогольної або наркотичної залежності одного з членів сім'ї. Таким чином намагаються довести його тимчасову нездатність отримувати дохід. Насправді, ця людина може працювати нелегально.

Виявляють такий обман під час перевірок претендентів на пільгу – не часто. Якщо неправдиву інформацію такі виявлять, субсидію за весь період отримання доведеться повернути.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні буде повністю завершена монетизація пільг і субсидій. Планується, що процес буде проходити в три етапи.

Кошти будуть нараховувати на спеціальний рахунок в державному банку, і саме з нього першочергово будуть оплачуватися комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

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