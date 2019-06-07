Українці заплатять за свої квартири податки: платіжки прийдуть до липня

Українці мають заплатити податки за свої квартири і будинки. Це стосується тільки тих, хто живе у квартирах від 60 квадратів і будинках — від 120. Сума, залежно від площі, може доходити до декількох тисяч гривень. А тим, хто не заплатить вчасно, нарахують ще й штрафи.

Про те, за що, скільки і коли треба заплатити — у матеріалі OBOZREVATEL.

Коли, кому і скільки треба заплатити

Українцям до 1 липня надішлють платіжки щодо сплати податку на нерухомість. На те, щоб заплатити державі, дається рівно два місяці і тих, хто з якоїсь причини забуде заплатити, можуть оштрафувати.

Скільки треба заплатити. Розмір податку визначає місцева влада. Закон же їх обмежує максимальною ставкою — 1,5% мінімальної зарплати за кожен "зайвий" квадратний метр. Рішенням міської чи сільської ради замість 1,5% можуть, наприклад, стягувати 1% мінімалки.

Податок pixabay.com

Важливо також зазначити, що розмір мінімальної заробітної плати враховується за станом на 1 січня минулого року. Тоді мінімалка становила 3723 грн. Тобто за квадрат доведеться платити 37,2 грн.

Наприклад, за квартиру площею 100 квадратів доведеться сплатити податок у розмірі 1 488 грн.

Кому треба заплатити. Податок сплачують українці, які володіють будинками і квартирами площею від 60 і 120 квадратів. Однак, як і у випадку зі ставками, місцева влада має право норму збільшити. Наприклад, стягувати податок тільки з квартир площею, наприклад, від 80 квадратів. Але зменшити до 50 — не можна.

Тим же, хто володіє елітною нерухомістю, заплатити доведеться в рази більше. Так, за квартиру у 300 квадратів і будинок у 600 крім самого податку доведеться ще внести 25 тис. грн разової виплати. Більше того, рахуватимуть не тільки із "зайвих" квадратів, а і з усієї площі.

До слова, оподатковується не лише житлова, а й будь-яка інша нерухомість, зокрема прибудови до будинку (сараї). Щоправда, у більшості місцевих рад ухвалили рішення для сараїв встановити податкову ставку в розмірі 0%.

"У разі якщо контрольний орган не надіслав (не вручив) податкове/податкові повідомлення-рішення до 1 липня року, що йде за звітним, фізичні особи звільняються від відповідальності за несвоєчасну сплату податкового зобов'язання (пп. 266.10.2 ПКУ)", — пояснили у ДФС.

Податки в Україні pixabay.com

За що можна не платити:

за нерухомість у зоні відчуження;

за дитячі будинки сімейного типу;

за будинки і квартири дітей-сиріт і тих, хто позбувся батьківського піклування;

за нерухомість у гуртожитках.

Як покарають тих, хто не заплатить

Податок треба заплатити протягом двох місяців із часу, коли прийшла квитанція. Якщо запізнитися, то доведеться заплатити штраф. "Згідно із 266 ст. Податкового кодексу податкове зобов'язання може бути нараховане за звітні роки у межах 1095 днів. Тобто трьох років", — пояснили фіскали. Якщо затримати платіж до 30 днів — штраф 10%, від 30 днів — штраф 20%. Якщо ж українець ігнорує повідомлення і відмовляється платити, майно, на яке нараховують податок, можуть заарештувати.

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Українцям, які живуть у великих будинках або квартирах, але при цьому не отримали сповіщення, краще самим звернутися до місцевого підрозділу ДФС і уточнити, скільки і коли їм треба заплатити. Згідно із законом, якщо повідомлення не змогли вручити особисто, то воно вважається врученим із дня, яке вказала поштова служба.

"Якщо поштова служба не може вручити податкове повідомлення через те, що платника немає за місцем реєстрації або він відмовився прийняти повідомлення, податкове повідомлення вважається врученим із дня, який поштова служба вказала у повідомленні про вручення", — пояснюють у ДФС.

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