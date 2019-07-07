Українці заплатять податок на нерухомість: що потрібно знати

Українці, які володіють квартирами від 60 кв. м і будинками від 120 кв. м, з 1 липня повинні сплатити податок на нерухомість.

Що потрібно знати при оплаті за "зайві" квадратні метри, розповів в ефірі ObozTV економіст Ілля Несходовський.

За словами експерта, не всім українцям надходять повідомлення про необхідність сплати податку, проте це не означає, що люди будуть звільнені від цього податку в майбутньому.

"Якщо вам не надходили повідомлення за 2016, 2017, 2018 роки, а ми зараз платимо за 2018 рік, то зараз може прийти повідомлення, щоб ви сплатили податок одразу за всі роки, коли ви не платили. Ви все одно його заплатите колись у майбутньому", – пояснив він.

Несходовський зазначив, що люди, які не отримували податкові повідомлення, можуть бути звільнені від штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податку.

"Але є один нюанс. У Податковому кодексі зазначено чітко – питання не в тому, отримали ви чи ні, а чи було надіслано повідомлення відповідним податковим органом. Ми знаємо, як працює наша пошта. Могли не отримати, могли кинути в іншу скриньку, або якісь інші причини. Тут виникає ситуація – ви кажете, що не отримали, вони показують підтвердження, що відправляли вам, і як результат вам будуть нараховані штрафні санкції", – розповів економіст.

При цьому Несходовський підкреслив, що власники нерухомості не можуть заплатити просто так: "Якщо ви не отримували податкового повідомлення, то навіть якщо ви заплатите, це не означатиме, що ви заплатили саме цей податок... Зарахують його тільки тоді, коли його нарахують, тому найкраще звернутися в податкову і поставити питання щодо податкового повідомлення".

За його словами, чим більше термін прострочення, тим більше штраф за несплату – до 20% від суми, яку ви не заплатили. Таким чином, якщо сума близько 2000 грн, буде 400 грн штрафу.

Експерт уточнив, що податкова відправляє повідомлення за адресою реєстрації власника нерухомості. Після його отримання на сплату податку відводиться 10 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, розмір податку на нерухомість в Україні визначає місцева влада. Закон їх обмежує максимальною ставкою – 1,5% мінімальної зарплати за кожен "зайвий" квадратний метр.

Розмір мінімальної зарплати враховується за станом на 1 січня минулого року. Тоді мінімалка становила 3723 грн. Тобто за квадрат доведеться платити 37,2 грн. Так, за квартиру площею 100 квадратів доведеться сплатити податок у розмірі 1488 грн.

Тим, хто володіє елітною нерухомістю, сплатити доведеться в рази більше.

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