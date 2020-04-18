Українці заплатять податки за свої квартири: коли і скільки

Українцям до 1 липня 2020-го прийдуть квитанції на оплату податку за "зайву" нерухомість.

Про це йдеться в Податковому кодексі України. Так, платити доведеться за кожен "зайвий" квадратний метр. "Зайвим" може вважатися площа, яка перевищує 60 кв.м для квартир і 120 кв.м для будинків. Розмір податку становить не більше 1,5% минулорічної мінімалки за кожен квадрат.

41,7 грн – за кожен "зайвий" квадрат;

25 тисяч гривень – за квартиру від 30 кв.м і будинок від 600 кв.м.

Але тут є два "але". Перше – податок надходить до місцевої скарбниці, і вона ж має право правила міняти. Скорочувати "норму" не можна, а ось збільшити – можна. Наприклад, конкретне місто може брати гроші тільки з тих, хто володіє квартирами площею від 80-ти замість 60-ти квадратів.

Друге "але" – скоротити можуть і ставку податку. Замість 1,5% брати, наприклад, 1%. А ось збільшити податок не можна. Депутатам вигідніше встановлювати високий податок, оскільки це дозволяє наповнювати бюджет. Незважаючи на це, левова частка населених пунктів встановила ставку в 1% і "норму" по нерухомості в 60 квадратів для квартир і 120 квадратів для будинків.

У 2020-му платити потрібно податок за 2019-й. Тому при розрахунку використовується торішній розмір зарплати – 4173 грн. Для прикладу розглянемо, скільки потрібно заплатити за квартиру площею 150 квадратів.

При ставці в 1% і "нормі" в 60 квадратів доведеться оплатити "зайві" 90 метрів. Це 3755 грн (по 41,7 грн за кожен квадрат).

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