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Українці за посилки будуть платити податки: деталі

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З 1 липня 2019 року вступають в дію зміни Податкового кодексу, які стосуються оподаткування посилок з-за кордону. Тепер, якщо вартість товарів в посилці сумарно перевищує 100 євро, одержувач-фізособа зобов'язаний сплатити податок на додану вартість.

Як повідомляє Ліга.нет, раніше цей поріг становив 150 євро. Додаткових платежів буде два: ПДВ 20% і мито 10%. Все це одержувач повинен буде сплатити тільки з суми, яка вийшла за межі 100 євро. Тобто за посилку, всередині якої товарів на 140 євро - з урахуванням вартості доставки - зверху потрібно додати 8 євро ПДВ і 4 євро мита.

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В Україні вже з 1 липня посилюються ліміти на посилки з-за кордону

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Але 150 євро - це майже 4500 грн, ціна смартфону. Ліміт в 100 євро відсікає цей сегмент для приватних замовників. Хоча, як недавно повідомляла Нова Пошта, середній чек посилки з-за кордону становить $ 66, а середня вага - 1,6 кг. Найпопулярніші іноземні онлайн-магазини, в яких здійснюють покупки українці, - eBay (28% всіх посилок), Amazon (22%) і 6pm (більше 13%).

Нагадаємо: раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати), якщо в минулому році платник податків платив за освіту (своє або дитини), виплачував відсотки по іпотеці, витратив гроші на лікування, платив за страховку (в тому числі пенсійну) .

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Тема
Податки в Україні
Місце
Україна
Тег
податки
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