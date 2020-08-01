Українці втратять частину виплат: ексміністр вказав на проблему в нових правилах

В Україні нова методика розрахунку доходу при призначенні державної матеріальної допомоги призведе до того, що частина українців після перерахунку отримає менші виплати.

Про це OBOZREVATEL розповів ексміністр соцполітики Андрій Рева. У доходи українців будуть вписувати навіть субсидії, тобто "на папері" вони стануть багатшими і розмір матеріальної допомоги для них зменшиться.

Як змінили правила:

в дохід рахуватимуть субсидії;

на кожного безробітного рахуватимуть дохід не менше 0,5 мінімальної зарплати (було прожиткового мінімуму);

на кожного солдата рахуватимуть дохід в 0,25 мінімалки (було 0,5 прожиткового мінімуму.

"Припустимо багатодітна сім'я подає документи на отримання державної допомоги як малозабезпечена. За новими правилами їм в доходи впишуть ще й субсидію, а загальний розмір допомоги на дітей зменшується. Вони кажуть, що збільшили допомогу на дітей до 2,5 прожиткових мінімумів. Але за фактом вони включили в доходи субсидію і таким чином абсолютно нівелювали будь-яке підвищення", – пояснює колишній міністр.

Крім того, штучно збільшили і розрахунковий розмір доходу на безробітних, які зареєстровані в Центрі зайнятості. Раніше, якщо вони отримували виплату менше прожиткового мінімуму, їх розрахунковий дохід враховували на рівні ПМ, а зараз рахуватимуть як половину від мінімальної зарплати.

"Тепер дивіться, що відбувається. Якщо людина знаходиться на обліку в службі зайнятості і отримує гроші від служби зайнятості. Раніше в методики розрахунку було написано, що за кожен місяць, коли така допомога менше 2197 грн, йому враховували дохід 2197 грн. А за кожен місяць, коли така допомога більше цієї суми, враховували фактичний розмір. Тепер вони замінили прожитковий мінімум на 0,5 мінімальної зарплати. З першого вересня це 2500 грн. вони збільшили розрахункову цифру доходів громадян", – пояснює політик.

Також по-новому будуть рахувати і дохід на солдатів-строковиків. "Раніше їм рахували дохід 0,5 прожиткового мінімуму. Це 1098,5 грн, а тепер рахуватимуть 0,25 від мінімальної зарплати. З 1 вересня це 1250 грн. Знову ж штучно збільшили їм дохід. Дохід для розрахунку державної допомоги збільшили, а саму допомогу – зменшили", – говорить Рева.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр соцполітики Марина Лазебная заявила, що відомство перевірить пільги та допомоги, а також перегляне програми, де є зловживання.