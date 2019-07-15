Українці стали жертвами нової схеми: потерпають власники кредиток і боржники

Українці, довірившись обіцянкам "анулювати" кредит у будь-якому банку і організації, добровільно відправляють шахраям тисячі гривень. В результаті вони залишаються з кредитом, але без грошей.

OBOZREVATEL з'ясував, як працює нова схема і на кому заробляють шахраї.

"Ви нікому нічого не винні"

В Україні один із найгірших ув Європі рівнів поганих кредитів. Це означає, що левову частку боргів клієнти або не повертають, або повертають із затримкою. Серед злісних неплатників часто виявляються українці з низькою фінансовою грамотністю. На них і заробляють шахраї.

Кілька днів тому у Міжбанківській асоціації членів платіжних систем заявили: відразу кілька організацій збирають з клієнтів гроші за нібито видалення інформації про їхні борги і залишають довірливих українців із носом. OBOZREVATEL зв'язався з однією з подібних організацій і з'ясував, як працює схема заробітку.

"Протягом 5-7 годин інформація про вас віддаляється з усіх баз. Ви більше нікому не маєте платити", – обіцяє оператор Андрій.

Дві тисячі гривень треба заплатити нібито "роботодавцю" Андрія. А той уже видалить інформацію з усіх наявних реєстрів (а їх 4) і навіть реєстру НБУ.

Шахраї в Україні

Кредитні шахраї

Подібні реєстри боржників – єдина система, в яку банки і кредитні спілки скидають інформацію про тих, хто не повернув їм гроші. Робиться це для того, щоб в іншій фінансовій установі могли перевірити потенційного клієнта і, якщо у нього вже є непогашені борги, не давати йому гроші і не ризикувати.

У кожної організації, яка користується реєстром, є свій персональний номер. Але якщо навіть з усіх реєстрів зникне вся інформація про боржника, це зовсім нічого не змінить. Як пояснює прессекретар ПриватБанку Олег Серга, інформація про боржника в будь-якому разі залишається на його рахунку.

"Інформація про клієнта і його заборгованість зберігається в різних базах, а найголовніше – кредитний рахунок клієнта, на якому інформація про рух коштів і суму заборгованості. Немає ніякої фізичної можливості внести ззовні зміни в ці бази. Усередині банку це неможливо", – пояснює Серга.

Але навіть якщо припустити, що хтось видалить інформацію з одного із кредитних реєстрів, якими користуються банки, або навіть з усіх чотирьох реєстрів, що практично неможливо, у кращому разі такий клієнт зможе спробувати отримати кредитку в іншому банку. І, звісно ж, як обіцяє "оператор Андрій", борг залишиться і його доведеться погашати.

У ЕМА також впевнені: внести зміни до реєстру практично неможливо. Всі організації мають свій певний номер і, якщо в одній з них раптом почнуть без причин видаляти прізвища зі списку, це відразу ж помітять. Більше того, видалити людину з реєстру можна лише в тому разі, якщо вона погасила свій борг перед організацією, яка внесла її дані.

Шахраї в Україні pixabay

Заступник директора з операційних питань та інформаційної безпеки ЕМА Раїса Федоровська розповідає: шахраї просто збирають прізвища боржників, гроші з них і зникають. Засоби пропонують перевести просто на банківську карту, а все спілкування відбувається через телеграм.

Знайти шахраїв складно, а закон треба змінювати

Як уже неодноразово писав OBOZREVATEL, українцям пропонують за невелику плату або оформити порожню дебетову карту, або віддати свою. Потім ці карти використовують для описаної та десятків інших схем. Гроші або переказують кілька разів, поки загубиться будь-який ланцюжок, або просто знімають за допомогою банкоматів і відразу ж готівкою поповнюють інші карти у терміналах або електронні гаманці.

Навіть якщо жертва схеми звернеться в поліцію і зізнається, що незаконно хотіла внести правки в чужі реєстри, знайти зловмисника буде складно. Власник карти з величезною долею ймовірності скаже, що він відкрив її на прохання незнайомця за 100-500 грн, або просто загубив її.

Федоровська вважає, можливо, нові вимоги до власників банківських карт змінять ситуацію. Наприклад, якби закон зобов'язував українців або повідомляти про зникнення своєї карти банку, або нести відповідальність за всі шахрайські операції, які проводять за допомогою карти. Можливо, за таких умов охочих продати рахунок було б менше.

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"Таке законодавство є в країнах Європи. Думаю, у нас також необхідно його ухвалити", – пояснила Раїса Федоровська. З такою пропозицією погоджується і адвокат Олександр Міхельсон. Він неодноразово намагався допомогти своїм клієнтам домогтися відшкодування від шахрайських операцій, проте щоразу стикався з однією і тією самою проблемою – власник карти "нічого не знає", а гроші "заховані".

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"Уявіть, наприклад, якби ви були зобов'язані заплатити штраф банку у розмірі 15 тис. грн, а ці гроші банк мав би переказати тому, хто переказав гроші шахраю, чи стали б ви продавати свою карту? А якщо ще зробити пару показових випадків, показати в новинах, люди з повагою ставитимуться до свого рахунку. Ви несете за нього персональну відповідальність. А люди думають, що це банк їм щось винен і взагалі це не їхній пластик", – обурюється Міхельсон.

У будь-якому разі гроші, які взяли у кредит, доведеться повертати. І навіть якщо деякий час вдасться уникати дзвінків із банку, борг списати "просто так" не можуть. А будь-які пропозиції шахраїв видалити дані з реєстрів можуть призвести лише до ще більших втрат.

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