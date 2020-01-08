Українці повинні заплатити податок за машини: за що можуть забрати і кому прийде платіжка

Українці, які володіють машинами вартістю від 375 мінімалок, раз на рік повинні платити фіксований податок – 25 тисяч гривень. Про те, кому і скільки доведеться заплатити в 2020-му – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто і скільки повинен заплатити

Якщо раніше транспортний податок платили залежно від об'єму двигуна, зараз методику ускладнили. Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства до 1 лютого публікує на своєму сайті список машин, за які доведеться платити додатково. Також чиновники розробили спеціальний калькулятор, який дозволяє розрахувати вартість машини.

За які машини потрібно платити Pixabay

Недоліків такої методики кілька. Можлива технічна помилка, при якій відомство з якоїсь причини може "забути" згадувати деякі рідкісні авто. Крім того, ускладнилася задача і для українців – якщо повідомлення не прийшло, самостійно дізнатися, потрібно платити чи ні, складно.

Автоюрист Денис Коваленко розповідає: платники податків звільняються від відповідальності в разі, якщо з якоїсь причини не отримали "лист". Але з іншого боку податківці мають право протягом трьох років нарахувати несплачену суму протягом трьох років. Так, якщо не заплатили в цьому році через неуважних податківців, цілком можливо, що в наступному доведеться платити в подвійному розмірі.

Отже, розмір податку становить 25 тисяч гривень. Платити за новими правилами потрібно тим:

чий автомобіль не старше 5 років;

вартість машини – від 375 мінімалок (в 2020-му це 1,7 млн грн).

А якщо не платити податок?

Якщо ж не заплатити протягом 60 днів, сума податку буде рости. Якщо заплатити в перші 90 днів – плюс 10% до штрафу, після 90 днів – 20%. Крім того, автомобіль або інше майно можуть заарештувати (так званий податкова застава).

Користуватися машиною можна і в заставі, але продати або подарувати її не вийде. Більш того, податківці мають право стягнути автомобіль, продати його, з отриманої суми отримати платіж а здачу повернути вже колишньому власнику автомобіля. Правда, така ситуація – велика рідкість. Найчастіше боржники після податкової застави відразу ж платять за рахунками.

Якщо машини немає в списку міністерства?

Податкова служба опублікувала спеціальне роз'яснення (№688 / ІПК / 12-32-12-03-05), в якому чітко говориться: скільки б не коштувала машина, якщо моделі такого року випуску немає в списку, платити не потрібно.

А якщо купили машину посеред року, або ж продав її. Хто платить?

Якщо за 12 місяців у автомобіля було кілька власників, то розділять і суму податку. Припустимо, ви продали автомобіль в травні. В такому випадку вам потрібно оплатити п'ять місяців, а наступному власникові – сім. 25 тисяч розділять на 12 і примножать на п'ять. Отримана цифра – 10,4 тисячі – і є сума податку.

А якщо автомобіль вкрали?

За ті місяці, коли машина знаходиться в розшуку, платити не потрібно. Але це доведеться довести – подати заяву в поліцію, яка внесе інформацію до відповідного реєстру.

Як платити податок

Податок поповнює місцевий бюджет, тому в повідомленні мають вказувати реквізити для сплати за місцем реєстрації власника. Однак цю норму порушують і самі податківці.

Власникам авто приходять "листи щастя" на трьох аркушах. Щоб внести платіж, доведеться знайти реквізити самостійно. До редакції OBOZREVATEL звернулися українці, які на початку року отримали повідомлення, проте заплатити податок так і не змогли. За вказаним номером відповів співробітник податкової, який порадив звернутися в місцеве відділення служби. Однак, як виявилося, 3 січня реквізити змінилися, а їх ніхто не знав.

Незважаючи на обіцяну діджіталізацію, відкриття електронних кабінетів і обіцяну автоматизацію, як виявилося, оплатити податок - справжній виклик. Співробітники служби не знали реквезіти, перенаправляли на різні номери телефонів та в результаті затягнули процес. "Виявилося, що 3 січня у них помінялися реквізити. По одному номеру відповів чоловік, який запропонував передзвонити на інший номер але сказав, що і вони, швидше за все, не знають реквізити. Ситуація, коли ти зайшов до свого кабінету і вніс гроші, залишилася тільки на словах. В результаті потрібно обдзвонювати, шукати, кому і куди і скільки потрібно заплатити", - поскаржилася OBOZREVATEL читачка.

Ми також звернулися до податкової служби за номером телефону, який вказаний в повідомленні, однак о 16 вечора не відповів. Юрист Олександр Плахотник пояснює: після того, як було надіслано повідомлення, є 60 днів, за які потрібно встигнути внести оплату.

"Дійсно помінялися реквізити і для ФОП, і на транспортний податок. Час для сплати ще є. Але з іншого боку я б не відміняв інше питання: у нас платники податків, навіть маленький бізнес, змушений наймати бухгалтерів тільки через складність адміністрування. Чомусь досі все влаштовано так щоб максимально ускладнити процес сплати. Повідомлення на транспортний податок почали приходити в 2016-м, а тоді суди взагалі скасовували повідомлення. Знаємо рішення у справі № 826/18339/15, коли суд зайняв сторону платників податків" , – розповідає юрист.

Також дивацтва є і в самому списку автомобілів. Наприклад, як розповідає юрист, з "нещасливих машин" виключили Model S 2017. Також в списку не враховується реальна вартість автомобіля, його стан. Якщо транспорт потрапив в список Мінекономрозвитку – доведеться платити.

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