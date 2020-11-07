Українці переплачують за тести на Covid-19 в кілька разів: яка реальна собівартість

В Україні собівартість тесту на коронавірус залежно від вартість реагетики становить від 260 до 700 грн. При цьому лабораторії пропонують цю послугу за ціною в 990-2400 грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Справедливою" можна вважати ціну до 1000 грн. Вона покриє й собівартість самого проведення аналізу (максимум 200 грн), й купівлю самого дорого реагенту (500 грн) і дасть відчутний прибуток. У МОЗ ж порахували, що собівартість становить близько 700 грн. Усі, хто надає послуги за вищими цінами, мають надприбуток.

Наприклад, лабораторія "Діла" 31 жовтня зробила 2227 тестів (дані ЦОЗ). За кожен довелося заплатити 1800 грн. З огляду на рівень собівартості тільки за один день компанія отримала 2,2 млн грн надприбутку. І це тільки за один день!

З усіх перелічених лабораторій OBOZREVATEL вдалося офіційно отримати коментар тільки від "Сінево". Там розповіли, що свідомо відмовилися від українських або китайських реагентів.

"Вартість реагентики, яку ми використовуємо, для одного ПЛР-тесту становить близько 500 гривень. Ще 200-250 гривень становлять змінні витрати на персонал, амортизацію обладнання, оренду приміщень, утримання лабораторії та інше. Що стосується заробітку, то ми вибрали для себе стратегію збалансованої і соціально-орієнтованої ціни, тому наша маржа на ковідних тестах – мінімальна", – каже Микола Скавронський, комерційний директор "Сінево". За його оцінками, усе, що вище за 1000 грн, – завищена ціна.

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