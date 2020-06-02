Українці отримують фальшивки, попастися може будь-хто: як захистити себе

Українцям трапляються фальшиві 100-доларові купюри, які практично неможливо неозброєним поглядом відрізнити від справжніх. Зустріти "папірці" замість валюти можна практично в будь-якому місці, навіть у касах українських банків.

Про те, звідки беруться фальшивки і як не попастися фальшивомонетнику, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Звідки беруться фальшивки в Україні

В Україні, за даними Нацбанку, 75% усіх фальшивок в іноземній валюті – долари. І 96% від усіх "намальованих баксів" – 100-доларові купюри. Якщо гривні підробляють тільки в Україні, то несправжня американська валюта зустрічається у всьому світі. Час від часу ввозять цілі партії фальшивок з ЄС.

Для шахраїв це цілий бізнес. Причому замовити підробку можна навіть в інтернеті. Знайти потрібні контакти можна в Darknet (сегмент інтернету, де проводиться велика частина незаконних операцій), а домовитися про купівлю фальшивок – у Telegram. В інтернеті працюють цілі магазини з продажу підробок. Детальніше про них незабаром читайте на OBOZREVATEL.

"Валюта" оплачується біткоїнами, її доставляють просто поштою. Найчастіше платити потрібно приблизно 30% номіналу. Тобто за 100-доларову купюру просять $30.

Нещодавно одна зі співробітниць відділу бухгалтерії великої української компанії звернулася до OBOZREVATEL, щоб розповісти про фальшиву 100-доларову купюру, яка трапилася їй під час обміну валюти. Навіть маючи навички визначення автентичності, вона не змогла самостійно розпізнати фальшивку. Навіть більше, спеціальна машинка для підрахунку коштів, яка повинна сигналізувати про несправжні гроші, пропустила псевдокупюру.

"Долари передали мені, щоб розміняти. У мене була відразу велика сума. Я перерахувала всі гроші на машинці, вона нібито повинна визначати фальшивки й сигналізувати. Все пройшло нормально. А коли відправила з цією сумою чоловіка в обмінник, виявилося, що там є фальшивка", – розповідає співробітниця одного з великих підприємств.

Аналітик Єгор Комов стверджує: більшість фальшивих доларів до України привозять з-за кордону. У нас виготовляють гривні номіналом 200 та 500 грн. Їх легше збути, а ось із валютою є ризики. Ба більше, щоб "розчинити" підроблену валюту, вона повинна бути гарної якості. Настільки гарної, щоб можна було обміняти, наприклад, через термінал і щоб машина не розпізнала обман.

"Здебільшого фальшиві долари потрапляють із рук. Це сірий сегмент економіки, нелегальні обмінники. Знаю про випадки, коли їх виявляли навіть у касах банку. Але це радше виняток, неуважність співробітників банку і справді якісна підробка. У нас такі не виготовляються", – розповідає Комов.

"Знаю про випадки, коли фальшиві долари виявляли навіть у касах банку. Але це радше виняток, неуважність співробітників банку і справді якісна підробка", – розповідає Комов.

Стверджувати про те, що фальшиві долари заполонили – не можна. І за даними НБУ, і згідно з оцінками банкірів, це радше виняток із правила. До того ж українська статистика виявлення фальшивих купюр значно поступається за масштабом багатьом європейським країнам.

"Випадки виявлення фальшивих купюр у касах банківських установ це, найімовірніше, виняток із загального правила. У співробітників відділень є всі необхідні інструменти для того, щоб провести контроль і перевірку автентичності. А якщо виникають будь-які сумніви, фахівці банків відправляють купюри на експертизу в НБУ", – розповідають в одній з українських фінустанов.

Як не купити фальшивку

Купувати валюту в банках. Незважаючи на те, що фальшиві гроші можуть попастися навіть у касах банків, легальні фінансові установи залишаються найнадійнішим продавцем валюти. У них є більше можливостей виявити несправжні гроші. Під час купівлі або зняття валютного депозиту кожну купюру варто уважно розглянути одразу на місці. Якщо є сумніви – можна вимагати відправити її на експертизу або замінити на іншу. У Нацбанку можуть ухвалити остаточний висновок, справжні гроші чи ні.

Перевіряти обмінники. В Україні, тільки за офіційною інформацією Нацбанку, виявили понад 200 нелегальних обмінників. Їх перелік можна побачити на сайті регулятора. Але і там список неповний. Перш ніж купувати долари в пункті обміну, варто перевірити наявність ліцензії від Національного банку.

Вимагати чек. Також під час придбання валюти вам зобов'язані видати чек. Якщо жодного документа, що підтверджує купівлю, вам не дають, краще за все відмовитися від такої операції. Якщо ж вам уже продали фальшивку – звертайтеся в поліцію.

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