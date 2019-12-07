Українці отримають нові виплати: опубліковано розмір соцдопомоги

В Україні з 1 січня 2020-го переглянуть розміри більшості соціальних виплат. Відповідну пропозицію Мінсоцполітики підтримав Кабінет міністрів.

Про те, хто і скільки отримає – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Діти-сироти та ті, хто залишився без опіки, з наступного року отримуватимуть 2,5 прожиткового мінімуму (було 2). Для прикладу, на дитину до 6 років ця виплата складе 4447,5 грн, від 6 до 18 років – 5545 грн.

Діти з інвалідністю отримуватимуть 3,5 прожиткових мінімуми (було 2). Для дитини до 6 років це 6226,5 грн. Від 6 до 18 років – 7763 грн.

Діти з малозабезпечених сімей отримають підвищення з 1 липня 2020-го. Так, раніше вони мали право на 85% прожиткового мінімуму, а з середини наступного року – 130%. Для дитини до 6 років це 2312,7 грн, а від 6 до 18 років – 2883,4 грн.

Також з 1 липня підвищать виплати малозабезпеченим українцям, які вже досягли працездатного віку. Зараз вони отримують 21% від мінімуму, а за новими правилами отримають 25% (549,25 грн)

"Це стане можливим завдяки наближенню умов надання допомоги на дітей одиноким матерям та малозабезпеченим сім'ям, а також консолідації раніше розділених виплат за цією програмою", – пояснили в Мінсоці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада запропонувала уряду збільшити в 2020 році розмір допомоги при народженні дитини. На первістка хочуть виділяти 100 тисяч гривень, на другу дитину – 200 тисяч, а на третю і наступну дитину в родині – до 400 тисяч гривень.

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