"За нас моляться єгиптяни": як українці через коронавірус опинились у пастці карантину

Українці по всьому світу опинилися в заручниках через коронавірус. Частина туристів потрапила в карантин, решта ж не змогла вилетіти через скасування рейсів. При цьому вже за лічені дні небо повністю закриють – прилетіти в Україну звичайним рейсом буде неможливо.

Ті, хто купив тур в агентствах, вже зіткнулися із затримками – дату їхнього вильоту перенесли, вони змушені залишатися в готелях. Інші ж взагалі потрапили в карантин або залишилися без квитків за кордоном.

Як через заборону перельотів українські туристи опинилися в пастці карантину – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

"За нас молилися єгиптяни": як українці потрапили в курортний полон

Україна закриває свої кордони з 17 березня, так само вчинили вже десятки країн по всьому світу. Рейси масово відкладаються, графіки зсуваються, і туристи опиняються в заручниках.

Одна з українок, яка відпочивала в готелі Albatross Palace, розповідає OBOZREVATEL: їхній рейс мав вилетіти в Україну ще 14 березня. Його скасували. Адміністрація готелю хотіла стягнути плату за додаткові дні, але втрутився туропретор – переселив до іншого готелю.

"Умови у нас нормальні. Ніхто не забороняв виходити кудись. Але у нас і підозрюваних на коронавірус немає. Все начебто нормально. Поки нам забронювали номери на два дні, а там начебто буде видно, що далі", – розповідає дівчина.

Reef Oasis Beach Resort 5* Сайт готелю

Найменше пощастило українцям у готелях "Reef Oasis Beach Resort 5*" і "Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*". Там знайшлися гості із симптомами коронавірусу – готель закрили на карантин. Відпустку продовжать мінімум на два тижні, і вона проходитиме під пильним наглядом медиків. Якщо вірус не підтвердиться, всіх розвезуть по домівках. Якщо ж коронавірус підтвердиться і почне поширюватися серед відпочивальників, вони ризикують затриматися в Єгипті довше.

Відразу ж після інформація про скасування рейсів десятки українських туристів звернулися до редакції OBOZREVATEL. Скаржаться на те, що туристів з, наприклад, Білорусі вже забрали по домівках, а ось "наші" ніяк не можуть організуватися.

"Забирають білорусів, латвійців. Але тільки не українців! Ми чудово розуміємо, що у вихідні дні не буде вирішуватися питання про наше повернення додому. Єгиптяни більше за нас переживають, молилися вночі. Чекаємо з нетерпінням хороших новин та інформацію про рейси!", – розповідає дівчина.

Платити за додаткові дні не потрібно – все покриють туроператори. На їхні плечі ляже і переліт назад. В результаті компанії зазнають багатомільйонних збитків, і це в умовах, коли весь туристичний сезон опинився під загрозою повного зриву, а рейси скасують щонайменше на кілька тижнів.

Точної інформації про терміни вильоту поки що немає. Дати щодо кожному рейсу обіцяють через операторів передати туристам. OBOZREVATEL звернувся в компанію JoinUp (найбільший туроператор) із проханням вказати точні терміни повернення українців на батьківщину і докладніше розповісти про умови обсервації тих, хто опинився в карантині. Відповідь опублікуємо відразу ж після того, як її нададуть редакції.

Українців продовжують відправляти до Єгипту, а закрите небо не перешкода

Частина операторів повністю скасувала польоти, поки ситуація не нормалізується і небо не відкриють. Уже з 17 березня Україна припинить приймати рейси. Незважаючи на це, знайшлися і ті, кого не злякало закриття неба.

Наприклад, туроператор ANEX Tour сьогодні, 15 березня, відправив українців у Хургаду. OBOZREVATEL звернувся в компанію, щоб з'ясувати, як повертатимуть туристів і чому, незважаючи на всі ризики, рейси не скасували. Однак там у неробочий день (неділя) на запитання не відповіли.

Як видно на онлайн-табло, рейс відбувся, хоч і з невеликою затримкою. Щойно нам вдасться отримати відповідь від авіаперевізника, ми обов'язково оприлюднимо її в наступній публікації.

В інших країнах

Якщо українці, які літали за допомогою туроператора, можуть розраховувати хоча б на допомогу свого агента і додаткові витрати їм оплатять, то ті, хто літав самостійно, можуть розраховувати лише на консультації з консульства.

Киянка Нія Нікель була в Португалії, коли почула повідомлення про закриття кордонів з 00:01 год. 17 березня. Її рейс в Україну мав вилетіти пізніше, – о 19.40 того самого дня. Їй не вистачило одного дня, щоб потрапити додому за вже придбаними квитками.

"Консульство не має ніякої інформації, і ми повинні за власний рахунок подбати про те, щоб вибратися звідси. Кажуть: купуйте квитки і валіть, ми нічого не знаємо, ваші проблеми", – описує Нія ситуацію.

Ціни на квитки авіакомпанії підвищили. В результаті Нії довелося доплачувати ще 400 доларів, щоб усе ж таки купити квиток в Україну. А 19-річна студента з Харкова Діана ледь встигла перетнути польський кордон. Дівчина поїхала з друзями в Європу, планували відвідати Німеччину, Чехію та Польщу. Звістка про те, що всі українці повинні повернутися додому заскочила їх у Празі.

За словами її дідуся Івана Лісчишина, в суботу Діана із друзями взяла таксі з Праги і доїхала до Кракова, а звідти на автобусі до кордону. "Вони встигли пройти польський кордон до закриття і вже прибули до Львова", – каже Іван.

Киянка Олена розповіла нам, що в ці вихідні опинилася в Естонії. Буквально ввечері в неділю, 15 березня, вони з чоловіком вилітають останнім рейсом в Україну, після цього Естонія закриває кордон. За її словами, в аеропорту вже закриті магазини, на вулицях в Естонії порожньо, але немає нікого в масках.

Редакція OBOZREVATEL звертається до читачів із проханням дотримуватися рекомендацій на період карантину, відмовитися від далеких поїздок, не відвідувати місця великого скупчення людей і, головне, з тверезим розумом оцінювати ситуацію. Паніка та ажіотажний попит тільки погіршать ситуація, а запаси гречки і туалетного паперу ніяк не допоможуть у боротьбі з поширенням вірусу.

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