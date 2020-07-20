Українці можуть отримати більшу пенсію: експерт назвав три основні методи

В Україні для того, щоб отримати високу виплату, доведеться заздалегідь відкладати частину зарплати. Для цього є як мінімум три фінансові інструменти.

Про це OBOZREVATEL розповів експерт з особистих фінансів Олексій Половинкин. Він назвав головні механізми:

відкладати гроші на банківському депозиті;

Тут також є свої ризики, однак такий інструмент можна вважати одним із найбільш консервативних.

Як отримати більшу пенсію в Україні abo.media

Купувати щомісяця валюту і відкладати, наприклад, у євро або в доларах, Половінкін вважає це не найоптимальнішим варіантом. Однак це все одно краще, ніж взагалі нічого не робити.

"Це як зарядка. Краще почати з невеликого кроку. Якщо не можете пів години щоранку займатися, краще пройтися п'ять хвилин пішки, ніж залишитися в ліжку. Так і зі збереженням. Краще відкладати у валюті, ніж взагалі нічого не робити", – зазначає експерт .

У банках, каже Олексій Половінкін, готові купувати своїм клієнтам такі папери тільки якщо сума становить від 100 тис. грн, однак брокери готові продати папери на суму всього від 1150 грн.

"У ПриватБанку на сайті зазначено, що мінімально можна купити ОВДП на мільйон гривень. Але якщо з ними зв'язатися, то можна дізнатися, що від 100 тис. грн вже можна купувати облігації. Другий варіант – купувати через брокерів. Тоді можна вже купувати облігації від 1150 грн або від 1000 доларів (якщо ОВДП у валюті)", – пояснює експерт.

скористатися послугами приватного страхового фонду;

Але тут важливо враховувати, що якщо банк закриють, то вкладникові повернуть тільки до 200 тис. грн (решта суми згорить). Щоправда, така норма не стосується державного Ощадбанку, він поки гарантує повернення всієї суми вкладу у випадку ліквідації;

купувати державні цінні папери – облігації внутрішньої державної позики (ОВДП);

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні проводять активну перевірку всіх одержувачів соцдопомоги. Для цього ще в минулому році прийняли спеціальний закон, який дозволив аналізувати доходи і витрати навіть тих, хто вже три роки як не отримує гроші від держави.