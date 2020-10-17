Українці мають права на доплати до пенсій: хто може отримати на 475 грн більше
Українці мають право на доплати до пенсій, це стосується тих, хто постраждав в Чорнобильській катастрофі. Крім того, на доплати мають право і ті, хто має стаж понад норму.
Як повідомляє видання "На пенсії", виплата додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, передбачена статтями 50 та 51 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
1) особам, які належать до категорії 1:
з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:
особам з інвалідністю I групи – 474,5 0 грн;
особам з інвалідністю II групи – 379,6 0 грн;
особам з інвалідністю III групи – 284,7 0 грн;
для інших осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:
особам з інвалідністю I групи – 341,64 грн;
особам з інвалідністю II групи – 227,76 грн;
особам з інвалідністю III групи – 170,82 грн;
2) особам, які належать до категорій 2-4:
особам, які належать до категорії, 2 – 170,82 грн;
особам, які належать до категорії, 3 – 113,88 грн;
особам, які належать до категорії, 4 – 56,94 грн;
3) дітям з інвалідністю, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – 170,82 грн.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, доплату можна отримати і за стаж понад нормативний.
У грудні надбавка за рік додаткового стажу збільшиться із 17,12 до 17,69 грн, а з липня 2021-го – до 18,54 грн, а з грудня наступного року – до 19,34 грн.
На надбавку мають право жінки, які відпрацювали більш ніж 30 років і чоловіки, які мають від 35 років стажу. Крім того, на надбавку можуть розраховувати і ті, хто пізніше вийшов на пенсію за власним бажанням:
на 0,5% – за кожний повний місяць страхового стажу починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відтермінування виходу на пенсію на строк до 60 місяців;
на 0,75% – за кожний повний місяць страхового стажу починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відтермінування виходу на пенсію на строк понад 60 місяців.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні пенсії з 2021-го щорічно індексуватимуть 1 березня, а окремі категорії громадян отримають компенсаційні виплати.
Зокрема, після виходу на пенсію українці отримуватимуть по дві виплати, а зі своїх зарплат сплачуватимуть додатковий внесок. Таке нововведення мають розробити до кінця 2020 року.
Якщо людина має не менш ніж 15 років страхового стажу, але його не досить для виходу на пенсію, то вона має право на тимчасову соціальну допомогу від держави.
В Україні планують об'єднати солідарну й накопичувальну пенсійні системи та введуть додатковий внесок для працівника.