Українцям доведеться працювати довше: міжнародні профспілки прокоментували проєкт КЗпП

Міжнародна конфедерація профспілок ITUC із посиланням на українських колег заявила про те, що новий проєкт КЗпП призведе до обмеження прав працюючих.

Так, згідно з опублікованою заявою, документ, який розробив Кабінет міністрів Олексія Гончарука, призведе до:

роботи понаднормово, підвищення тривалості робочого дня з 8 годин;

легкого звільненню без причини;

підписання короткострокових трудових договорів;

скасування деяких соціальних гарантій (зокрема, для матерів);

переведення на інші посади без згоди співробітника.

У конфедерації стверджують, що законопроєкт був внесений без консультацій із профспліками. Мовляв, уряд відмовився звернутися по допомогу до Міжнародної організації праці, тому що законопроєкт порушує кілька його конвенцій.

Генеральний секретар ITUC Шаран Барроу заявив: "Уряд України стає на сторону олігархів і багатонаціональних корпорацій проти робітників, громадськості та профспілок. Глобальні союзи будуть стояти пліч-о-пліч із нашими сестрами і братами в Україні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів 27 грудня затвердив і передав на розгляд Верховної Ради законопроєкт про зміни до Трудового кодексу (КЗпП). У ньому зберігаються базові соціальні гарантії у сфері праці, але роботодавцям дадуть більше можливостей для звільнення співробітників.

У президентській партії "Слуга народу", аргументуючи необхідність ухвалення нового КЗпП, заявили, що в Україні "права найманих працівників захищені навіть більше, ніж цього хочуть самі працівники".

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