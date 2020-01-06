Головна Новини
6 січня • оновлено в 16:20
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

Українцям доведеться працювати довше: міжнародні профспілки прокоментували проєкт КЗпП

1.4т
Читати матеріал російською

Міжнародна конфедерація профспілок ITUC із посиланням на українських колег заявила про те, що новий проєкт КЗпП призведе до обмеження прав працюючих.

Так, згідно з опублікованою заявою, документ, який розробив Кабінет міністрів Олексія Гончарука, призведе до:

  • роботи понаднормово, підвищення тривалості робочого дня з 8 годин;

  • легкого звільненню без причини;

  • підписання короткострокових трудових договорів;

  • скасування деяких соціальних гарантій (зокрема, для матерів);

  • переведення на інші посади без згоди співробітника.

Українцям доведеться працювати довше: міжнародні профспілки прокоментували проєкт КЗпП

Новини
Хто втратить роботу і як підвищать зарплати: що чекає український ринок праці у 2020-му

У конфедерації стверджують, що законопроєкт був внесений без консультацій із профспліками. Мовляв, уряд відмовився звернутися по допомогу до Міжнародної організації праці, тому що законопроєкт порушує кілька його конвенцій.

Генеральний секретар ITUC Шаран Барроу заявив: "Уряд України стає на сторону олігархів і багатонаціональних корпорацій проти робітників, громадськості та профспілок. Глобальні союзи будуть стояти пліч-о-пліч із нашими сестрами і братами в Україні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів 27 грудня затвердив і передав на розгляд Верховної Ради законопроєкт про зміни до Трудового кодексу (КЗпП). У ньому зберігаються базові соціальні гарантії у сфері праці, але роботодавцям дадуть більше можливостей для звільнення співробітників.

У президентській партії "Слуга народу", аргументуючи необхідність ухвалення нового КЗпП, заявили, що в Україні "права найманих працівників захищені навіть більше, ніж цього хочуть самі працівники".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Робота в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Робота в Україні
Місце
Україна
Теги
робота Кодекс про працю
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
20
0
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ицык Лечица
Ицык Лечица
Это я написал о рядовых профсоюзных деятелях, ну, а те, что поглавнее, типа там разные "головы" (или головки, хз), так те бабло лопатами гребут с профсоюзных взносов рабочих.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ицык Лечица
Ицык Лечица
"законопроект был внесен без консультаций с профсоюзами" - Генеральный секретарь ITUC Шаран Барроу, если Вы читаете этот высер, под названием "Обозреватель", то знайте - в Украине никогда не было и нет профсоюзов в Вашем понимании. Здесь прихлебатели рабовладельцев. И если просто так не увольняли работников, то создавали такие условия, что тот работник сам бежал с такой работы, без оглядки... А профсоюзные деятели сидят и трусятся, чтобы и их не выжили с работы такими действиям, засунув языки в анусы рабовладельцам.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Ну так ведь нерабы же...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги