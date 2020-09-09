Українським лікарям доплачуватимуть по 3500 грн, – Шмигаль

Уряд виділить 6 млрд гривень на доплати до зарплат українських медиків. Це дозволить підвищити виплати лікарям у середньому на 3500 гривень.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду в середу, 9 вересня.

"У понеділок ми ухвалили рішення щодо підвищення виплат усім нашим медикам. На ці потреби буде спрямовано майже 6 млрд гривень. Безпосередньо лікарям доплата буде збільшена на 3500 гривень", – сказав голова уряду.

Зазначимо, що в порядку денному засідання уряду 9 вересня цього питання нема.

Скільки доплатять медикам

Раніше повідомлялося, що з вересня й до кінця 2020 року медичні працівники отримуватимуть доплати:

лікарі – приблизно 3560 грн;

середній медперсонал – до 2500 грн;

молодший медичний персонал – 1250 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що медичні працівники незалежно від профілю та категорії надання допомоги мають отримувати гідну зарплатню.

6 вересня Степанов сказав, що заробітна плата лікарів і медичного персоналу в Україні має становити не менш ніж 20-25 тисяч гривень.

У понеділок, 7 вересня, Кабмін затвердив механізм доплати до зарплат українським медикам. На це передбачено майже 6 млрд гривень. Виплати почнуться вже у вересні.

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