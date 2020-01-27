Українським чиновникам підняли зарплати: скільки отримуватимуть у 2020 році

Кабмін затвердив нову схему посадових окладів українських держслужбовців в 2020 році. Її застосовуватимуть "заднім числом" – з 1 січня.

Про це йдеться в постанові №16 від 15 січня 2020 року. Ті держоргани, які вже встигли зареєструвати бюджетні фінансові зобов'язання по зарплаті, чекає перерахунок зарплати в лютому, повідомила "Ліга.Закон". Їм доведеться доплатити суми заробітку держслужбовцям.

Новини Кабмін суттєво підняв зарплати українським чиновникам

"Посадові оклади на посадах держслужби підкатегорії В3 у держорганах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, становлять 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2020 року", – сказано в публікації.

Тому мінімальний посадовий оклад держслужбовця з 1 січня становить: 2102 грн х 2 = 4204 гривень. В такому розмірі його отримають фахівці в держорганах районного рівня.

Натомість керівник відділу в складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління обласного рівня може розраховувати на оклад в 7050 грн. Водночас фахівці міністерств будуть отримувати 7800 грн посадового окладу. Ще більша різниця в посадових окладах провідних фахівців РДА та міністерства: 4230 грн і 8500 грн відповідно.

Новини Середня зарплата в Україні встановила історичний рекорд

"Як бачимо, Уряд на 2020 рік вирішив відмовитися від коефіцієнтів співвідношення до мінімального розміру посадового окладу, а в схемі прописали конкретні абсолютні розміри посадових окладів держслужбовців. Також постановою КМУ встановлено перелік посад держслужби, які прирівнюються до відповідних груп оплати праці", – йдеться в матеріалі.

Зарплати в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, члени правління "Укрзалізниці" у 2019 році отримували зарплату 743 тис. гривень на місяць, а члени наглядової ради – 588 тис. гривень на місяць.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський зароблятиме у 2020 році майже 1,9 млн гривень в місяць.

У Верховну Раду внесли законопроєкт, який обмежує зарплату народних депутатів до 9446 гривень.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!