Український бізнес звільнили від штрафів за кредитами: закон набув чинності

В Україні набув чинності закон, який заборонив банкам нараховувати пеню підприємцям, зокрема, ФОПам, за кредитами у період карантину.

Закон №691-ІХ було підписано президентом України Володимиром Зеленським 1 липня, у п'ятницю, 3 липня, його опублікував "Урядовий кур'єр", а у суботу, 4 липня, він почав діяти

Закон захищає позичальників від нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину та у 30-денний строк після його завершення. Мова йде не про всіх позичальників, а тільки про суб'єктів господарювання (це юридичні особи та фізичні особи-підприємці).

"У разі прострочення позичальником у період дії карантину або/та у тридцятиденний строк після дня завершення дії карантину виконання грошового зобов’язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від обов’язків сплатити на користь кредитодавця неустойку, штраф, пеню за таке прострочення", – сказано у поясненні на сайті голови держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український бізнес, зокрема, ФОПи, не штрафуватимуть за несплату кредитів під час карантину. Закон №3297 про це у другому читанні та в цілому ухвалила Верховна Рада на засіданні у вівторок, 16 червня.

15 червня Кабмін України опублікував доопрацьовану програму дій уряду зі стимулювання економіки України.

Шмигаль заявив, що за період карантину було працевлаштовано 142,7 тис. українців, які мали статус безробітних.