Українська компанія "Мілтон Груп" за 2019 рік нібито обдурила інвесторів по всьому світу на 65 мільйонів євро.

Як сказано в матеріалі "Слідство.Інфо", клієнтів залучали через оголошення в соцмережах і, представляючись співробітниками західноєвропейських фінансових компаній, закликали "вкластися" в криптовалюту.

Пишеться, що однією з жертв шахраїв став 75-річний пенсіонер з Швеції Остен Моріа: чоловікові обіцяли захмарні прибутки від вкладень, однак в результаті він вліз в борги і втратив будинок.

"Що залишається? Не залишається нічого, крім як чекати смерті", – розчарований він. Всього журналісти зв'язалися з більш ніж сотнею ошуканих людей, які сподіваються повернути хоча б частину своїх грошей.

Mandarin Plaza ФОТО Dagens Nyheter

Як стверджує ЗМІ, колл-центр "Мілтон Груп" знаходиться в центрі Києва недалеко від Хрещатика на верхніх поверхах ТРЦ Mandarin Plaza. Компанія існує трохи більше трьох років.

"Згідно з держреєстром, її власником є житель Грузії Іраклі Дадівадзе, але співробітники називають справжнім власником компанії іншу людину – ізраїльтянина з грузинським корінням Давида Тодуа",- пишеться в розслідуванні.

Джерело розповіло, що він періодично з'являється в офісі компанії в оточенні охоронців. Також Тодуа належить платформа для онлайн-оплат Naspay, зареєстрована на Кіпрі. "Мілтон Груп" нібито використовує її для обробки своїх "інвестицій".

Журналісти звернулися до українських правоохоронців з питаннями, чи є компанія "Мілтон Груп" фігурантом офіційних розслідувань, але відповідь поки що не надали, переславши питання до Офісу генерального прокурора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві двоє підозрюваних, які перебували в СІЗО, шахрайським шляхом по телефону виманили у пенсіонерки 69 тисяч гривень.

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