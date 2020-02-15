У Зеленського порадили українцям "не відкривати вікна" для економії

Заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів порадила українцям "не відкривати вікна", щоб менше платити за тепло.

Про це вона сказала в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" в ефірі на телеканалі "Україна" в п'ятницю, 14 лютого. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Плата за опалення

За її словами, головна проблема в тому, що дуже мало будинків українців обладнано лічильниками тепла. А тому під час теплої погоди на вулиці люди, щоб не було в квартирах жарко, відкривають вікна, буквально викидаючи гроші в кватирку.

"Я згодна з мером Миколаєва, він говорить: ми встановили індивідуальні теплові пункти. Ось стало тепло, температура в грудні +5 – значить не треба відкривати вікна. У нас не може бути в квартирах по 27-30 градусів і за все це ми платимо", – сказала Ковалів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді збираються вирішити ситуацію, при якій людям, які не користуються природним газом, приходять рахунки за його доставку.

При перевірці державою одержувачів субсидій та інших соціальних виплат в Україні допомоги можуть позбутися ті, хто її заслуговує.

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