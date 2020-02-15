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15 лютого • оновлено в 17:04
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У Зеленського порадили українцям "не відкривати вікна" для економії

1.4т
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Заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів порадила українцям "не відкривати вікна", щоб менше платити за тепло.

Про це вона сказала в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" в ефірі на телеканалі "Україна" в п'ятницю, 14 лютого. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Плата за опалення

Плата за опалення

За її словами, головна проблема в тому, що дуже мало будинків українців обладнано лічильниками тепла. А тому під час теплої погоди на вулиці люди, щоб не було в квартирах жарко, відкривають вікна, буквально викидаючи гроші в кватирку.

"Я згодна з мером Миколаєва, він говорить: ми встановили індивідуальні теплові пункти. Ось стало тепло, температура в грудні +5 – значить не треба відкривати вікна. У нас не може бути в квартирах по 27-30 градусів і за все це ми платимо", – сказала Ковалів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді збираються вирішити ситуацію, при якій людям, які не користуються природним газом, приходять рахунки за його доставку.

При перевірці державою одержувачів субсидій та інших соціальних виплат в Україні допомоги можуть позбутися ті, хто її заслуговує.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Опалювальний сезон в Україні Тарифи ЖКГ і субсидії Свобода слова Савіка Шустера
Особа
Юлія Ковалів
Місце
Україна
Теги
тепло ЖКХ
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Можно ещё прекратить жрать и cpaть, тогда вообще запануете
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Всё правильно. При Пете прикрутили, а окна не научились закрывать. Следующий президент объяснит, что в квартирах можно и не раздеваться с улицы.
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